Ikea, Primark und mehr: Essener Betriebe werden bestreikt

Essen. Beschäftigte im Handel fordern mehr Lohn. Die Gewerkschaft Verdi ruft auch in Essen in einigen Betrieben zum Streik auf. Welche das sind.

Zahlreiche Beschäftigte im Handel sind von Verdi zum Streik aufgerufen, bereits am Donnerstag (17.8) sei das in Hunderten Betrieben der Fall gewesen. NRW-weit sollen an diesem Freitag (18.8.) 130 weitere folgen. In Essen sollen laut der Gewerkschaft folgende Betriebe bestreikt werden: H&M sowie Kaufland in Altenessen, IKEA, Primark in der Innenstadt sowie Saturn im Einkaufszentrum Limbecker Platz.

In dieser Woche rufe Verdi ausgewählte Betriebe zu ein- und mehrtägigen Streiks auf, „um weiter den Druck auf die stockenden Verhandlungen im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel zu erhöhen“, heißt es in einer Mitteilung.

Verdi fordert auch für Essener Beschäftigte mehr Gehalt

Die Gewerkschaft fordert im Einzelhandel 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages solle zwölf Monate betragen. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft einen Stundenlohn von 13,50 Euro. Im Groß- und Außenhandel wird eine Anhebung „von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro“ gefordert. Die Ausbildungsgehälter sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll ebenfalls zwölf Monate betragen.

Silke Zimmer, Verdi-Verhandlungsführerin in NRW, sagt: „Die Arbeitgeber haben in je fünf Verhandlungsrunden im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel die Chance verpasst, den Beschäftigten zu zeigen, dass sie ihre Nöte angesichts der dramatischen Preissteigerung ernst nehmen. Nun folgt die Antwort aus den Betrieben.“

Die Verhandlungen werden am Freitag, 25. August, im Einzelhandel und am Dienstag, 4. September, im Groß- und Außenhandel fortgesetzt.

