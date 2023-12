Ikea Essen: Alle Infos zu Zeiten, Restaurant und Anfahrt

Essen Die Ikea-Filiale in Essen ist bekannt für Einrichtungsartikel. Beliebt sind aber auch warme Speisen und Frühstück. Alle Infos im Überblick.

Ikea in Essen: „Billy“-Regal und Co. sind längst bekannt, aber auch das eigene Restaurant ist sehr beliebt.

Wer bei Ikea frühstücken will, kann sich bei Ikea auf Omelett, Brötchen und mehr freuen.

Besondere Schätze schlummern auf den regelmäßigen Trödelmärkten auf dem Ikea-Parkplatz.

Die Ikea-Filiale in Essen ist einer von elf Standorten in NRW und liegt am Rand des Stadtzentrums. Eine Besonderheit ist, dass Ikea in Essen Teile von denkmalgeschützten Krupp-Werkshallen nutzt, der Ikea-Schriftzug prangt groß an einer Kopfwand Richtung Berliner Platz. Im Inneren warten auf die Kunden nicht nur Stühle, Schränke, Deko und Teelichter, sondern auch Frühstück und Mittagessen. Alle wichtigen Infos zum Ikea in Essen in der Übersicht.

Wann hat Ikea in Essen eröffnet?

Die Filiale in Essen ist eine von elf Standorten des schwedischen Möbelhauses in NRW. In Duisburg und Dortmund liegen zwei weitere davon im Ruhrgebiet. Das Einrichtungshaus in Essen ist das Älteste in der Region und öffnete seine Türen 1993. Seitdem können Kunden auf rund 22.800 Quadratmetern einkaufen.

In welchem Stadtteil liegt Ikea in Essen?

Der Ikea-Standort in Essen liegt am westlichen Rand des Stadtzentrums, in unmittelbarer Nähe zum Limbecker Platz, Teilen der Universität Duisburg-Essen und der FUNKE-Zentrale. Die Adresse lautet: Altendorfer Str. 2, 45127 Essen. Nur einige hundert Meter Luftlinie entfernt ist auch die Essener Innenstadt.

Auch interessant:Villa Hügel: Essener Wahrzeichen und großes Krupp-Museum

Wann hat Ikea in Essen geöffnet?

Einrichtungshaus:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

Freitag: 10 bis 21 Uhr

Samstag: 10 bis 20 Uhr

Restaurant:

Montag bis Donnerstag: 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Freitag: 9.30 Uhr bis 20.30 Uhr

Samstag 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Småland (Kinderspielparadies):

Montag bis Donnerstag: Geschlossen

Freitag: 15 bis 19 Uhr

Samstag: 10 bis 19 Uhr

Bistro:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

Freitag: 10 bis 21 Uhr

Samstag: 10 bis 20 Uhr

Click & Collect:

Montag bis Freitag: 10 bis 20 Uhr

Samstag: 9 bis 20 Uhr

„Köttbullar“ gehören zu den Verkaufsschlagern im Ikea-Restaurant. Foto: Volker Hartmann / FFS

Was steht bei Ikea in Essen auf der Speisekarte?

Bei einem Shopping-Trip durch die eingerichteten Bereiche und Flure des Möbelhauses kommen Kunden zwangsläufig am hauseigenen Ikea-Restaurant vorbei. Das liegt häufig in der Mitte des Weges, vor der Abteilung für allerlei Dekoartikel. Der Kassenschlager bei Ikea sind die schwedischen Hackbällchen, genannt „Köttbullar“. Die werden meistens mit Preiselbeerkompott und Kartoffelpüree serviert. Ein weiterer Klassiker sind die Hotdogs, die gerne für längere Schlangen im etwas kleineren Bistro sorgen. Diese werden mittlerweile auch als Variante auf Pflanzenbasis angeboten.

Köttbullar (Hackfleischbällchen): 7,95 Euro für 12 Bällchen oder 6,95 Euro für 8 Bällchen

Plantbullar (vegane Variante der Köttbullar aus Erbsen) für 5,95 Euro

Grönkas Bullar (Gemüsebällchen) für 4,95 Euro

Kycklingfilé (Hähnchenbrustfilet mit Süßkartoffel) für 8,95 Euro

Hähnchenschnitzel mit Pommes gibt es für 7,95 Euro

Im Bistro gibt es Hotdog für zwei Euro, die Veggie-Variante kostet einen Euro.

Ein Softeis kostet 1,20 Euro, Erdbeersofteis kostet einen Euro.

Auf der Speisekarte des Ikea-Restaurants stehen auch Kindergerichte, die zwischen einem und vier Euro kosten.Dazu kommen Kuchen und Desserts, Salate und eine Frühstücks-Auswahl. Hier gibt es eine Übersicht.

Lesen Sie auch:Limbecker Platz in Essen: Shopping-Palast mit Europa-Rekord

Wann kann man bei Ikea in Essen frühstücken?

Für alle Frühaufsteher und Morgen-Shopper, bietet Ikea in Essen auch ein großes Frühstücksangebot an. Von 9.30 Uhr bis 11 Uhr gibt es im hauseigenen Restaurant Rührei, Croissants und Müsli. So viel kostet das Frühstück bei Ikea:

Das Croissant-Frühstück mit Butter und Konfitüre kostet 1,50 Euro

Omelett für 1,95 Euro

Rührei gibt es für 2,50 Euro

Korvfrukost, ein Frühstück mit Salami, Rohschinken, Krustenbraten, Frischkäse und Brötchen, kostet 4,95 Euro.

Ostfrukost ist ein Frühstücksangebot mit Käse für 3,95 Euro

Äggfrukost (Rührei mit Speck) kostet 3,95 Euro

Gekochtes Ei: einen Euro

Smula (Joghurt mit Müsli und Himbeeren) kostet 1,50 Euro

Laugenbrezel gibt es für 1,50 Euro

Kinderfrühstück mit Milchbrötchen kostet einen Euro

Trödelmarkt: Ein Mal im Monat wird der Ikea-Parkplatz in Essen zum Schnäppchen-Paradies. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Trödelmarkt bei Ikea in Essen

Auf dem Kundenparkplatz von Ikea in Essen findet an einem Sonntag im Monat ein großer Trödelmarkt statt. Hier können nicht mehr genutzte Schätze zu Geld gemacht werden und Interessierte ein Schnäppchen schlagen. Das sind die Trödelmarkt-Termine für 2024:

14. Januar

11. Februar

10. März

14. April

12. Mai

9. Juni

17. Juli

11. August

15. September

13. Oktober

17. November

8. Dezember

Weitere Infos zu den Trödelmärkte bei Ikea in Essen

Dürfen Hunde mit zu Ikea in Essen?

Hunde dürfen leider nicht mit in die Ikea-Filialen, das gilt auch in Essen. Das verbietet die Hausordnung. Einzige Ausnahme sind Blinden- und Assistenzhunde.

Ikea in Essen: Anfahrt und Parken

Mit dem Auto: Die Ikea-Filiale befindet sich sehr zentral in Essen und ist leicht zu erreichen. Über die A40 geht es aus beiden Richtungen an der Ausfahrt Essen-Zentrum runter und von dort aus über die Friedrichstraße/Hans-Böckler-Straße (B224) direkt bis zu Ikea.

Mit dem ÖPNV: Sowohl mit dem Bus, als auch mit der U-Bahn geht es bis zu Haltestelle „Berliner Platz“. Von dort aus sind es nur noch einige Meter Fußweg bis zur Ikea-Filiale. Vom Hauptbahnhof führen die Linien U17 und U18 zur besagten Haltestelle. Die passen Buslinie ist die 166.

Direkt vor dem Gebäude gibt es einen großen Kundenparkplatz. Die Parkplätze sind nicht kostenlos und kosten zwei Euro pro Stunde. Wer etwas bei Ikea kauft, kann sein Parkticket an der Kasse entwerten lassen und muss so nichts fürs Parken zahlen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen