Eurovision Song Contest „Ich will zum ESC“: Sven aus Essen in Show von Rea Garvey

Essen Wer fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest? Beim Vorentscheid mit dabei ist der 34-jährige Sven. Er nennt sich selbst den „Normalo“.

„Ich will zum ESC!“ – so heißt das neue Format, mit dem die Suche nach Deutschlands Kandidat für den Eurovision Song Contest 2024 beginnt. Ab Donnerstag, 25. Januar, ist auch Sven Scheller aus Essen mit dabei.

Die Bewerbung sei eine spontane Idee des 34-jährigen Hobbymusikers gewesen, der sich selbst als „Normalo“ bezeichnet. Eine Stunde vor Bewerbungsfrist habe er sich unter dem Motto „Was habe ich zu verlieren“ dafür entschieden. Die Wurzeln seiner Musikkarriere liegen in einer Schülerband der Erich-Kästner-Gesamtschule. Später sang er am Gymnasium an der Wolfskuhle im Musical und landete irgendwann in der Band seines Bruders. „Indifferent“ heißt die Truppe, die weniger Pop, sondern mehr Rockmusik spielt.

Essener einer von mehr als 650 Bewerbern für ESC

Ein Star ist Scheller also noch nicht, sondern eher der ganz normale Typ von nebenan. Als gelernter Kaufmann arbeitet er in der Stahlindustrie, während er noch mitten im Medizinstudium steckt und nebenbei auch noch in der Notaufnahme eines Krankenhauses arbeitet. Seine Meinung: „Mit Lena haben wir 2010 schon einmal gezeigt, dass es auch solche Menschen beim ESC schaffen können.“

Scheller war einer von mehr als 650 deutschen Kandidaten und Kandidatinnen, die sich für die Teilnahme beim ESC beworben haben. „Der Eurovision Song Contest ist jedes Jahr ein gesetzter Termin“, so der Essener, der in der Show schon mehrmals für einen Kandidaten angerufen hat. „ESC ist für mich eine bunte Mischung aus Menschen und Kulturen, weg von jeglichen Schubladen. Ich finde es total wichtig, dass Menschen dorthin kommen für ihre Kunst und ihre Musik.“

Vorauswahl zum ESC beginnt mit sechsteiliger Sendung

Rea Garvey und Conchita Wurst begleiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei "Ich will zum ESC". Foto: NDR/André Kowalski

In die sechsteilige Sendung „Ich will zum ESC“, mit der die Vorauswahl beginnt, geht der Essener mit seiner Version des Liedes „Beggin“ der italienischen Rockband Måneskin. 15 Kandidaten und Kandidatinnen werden zunächst ausgewählt und von den Coaches Conchita Wurst (ESC-Gewinnerin 2014 für Osterreich) und Rea Garvey unterstützt. Während der Sendung treten sie mit Coversongs oder ihren eigenen Titeln an. Bühnenerfahrung bringt Scheller durch sein Engagement bei der Essener Volksbühne mit, es sei allerdings ein Unterschied, ob man eine Rolle oder tatsächlich sich selbst spielen soll.

Ihren eigenen ESC-Song finden diejenigen, die es in Folge sechs der Serie und damit in die Liveshow am 8. Februar, schaffen, zusammen mit ihren Coaches. Dann entscheidet das Publikum, wer die Sendung gewinnt und beim deutschen Finale teilnehmen darf, bei dem es eine Woche später dann beim Vorentscheid endgültig darum geht, wer für Deutschland nach Malmö fährt (16.2. um 22.05 Uhr). Wie weit die Reise für Sven Scheller geht, ist noch geheim. So viel verrät er aber: „Ich musste raus aus meiner Komfortzone.“

Eurovision Song Contest vom 7. bis 11. Mai in Malmö

Sendestart ist am Samstag, 27. Januar (23.05 Uhr), im Fernsehen und zwei Tage vorher, am Donnerstag, 25. Januar, in der ARD Mediathek (ab 0 Uhr). Dort gibt es die ersten drei Folgen von „Ich will zum ESC!“ auf einen Schlag und die vierte ab Dienstag, 30. Januar. In ihnen zeigt sich, welche Talente Conchita Wurst und Rea Garvey für ihre Teams aussuchen und wie sie mit ihnen arbeiten. In Folge fünf ab Donnerstag, 1. Februar in der Mediathek, beginnen die Talente mit der Arbeit an ihren ESC-Songs.

Der 68. Eurovision Song Contest findet vom 7. bis zum 11. Mai in Malmö statt, nachdem Loreen mit dem Lied Tattoo den Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool gewonnen hatte.

