Siberian Huskys gelten laut dem Verband für das Deutschen Hundewesen eigentlich als „freundlich und sanftmütig“. In Essen wurden einige jetzt aggressiv. (Symbolbild)

Tiere Huskys fallen über Katze her: Essener entsetzt über Video

Essen-Katernberg Bei Facebook ist ein Video aufgetaucht, das mehrere Siberian Huskys zeigt, die eine Katze zerbeißen. Das sagt der Hundebesitzer zu dem Vorfall.

Ein Katernberger bietet in Essen seit einigen Jahren Schlittentouren mit seinen Siberian Huskys an. Dabei ziehen die Hunde keinen Schlitten, sondern einen Wagen durch den Essener Norden. Als er Ende November privat mit seinen Huskys im Stadtteil unterwegs war, kam es zu einem Vorfall, bei dem mutmaßlich ein Kater zu Tode gekommen ist.

Der Essener schildert die Situation so: Er sei mit seinen fünf angeleinten Hunden in einem Waldstück unterwegs gewesen, als plötzlich eine Katze vor ihnen gestanden und gefaucht habe. Das Tier habe seine Hunde provoziert und diese hätten die Katze verfolgen wollen. Der Essener selbst sei dann hingefallen und ein Karabiner der Leine sei kaputt gegangen. Daraufhin seien die Hunde frei gewesen und hätten die Katze auf einen Hof verfolgt – offenbar den Hof der Besitzer.

Essener Hundebesitzer gibt Katze die Schuld

Das Video zeigt, dass die Katze dort von den Hunden förmlich zerlegt wurde. „Ich kann es nicht genau sagen, aber ich denke, sie ist tot“, sagt der Essener, der sich etwa 200 Meter entfernt vom Tatort aufgerappelt und die Hunde gerufen habe. Das Ganze habe nicht mehr als 30 Sekunden gedauert. Einige Hunde seien auf sein Rufen gekommen, aber nicht alle. Ein Teil sei von den Anwohnern festgehalten und ebenfalls verletzt worden. Er habe dann seine Hunde zurückgefordert und sei weggegangen.

„Es war nicht meine Schuld, sondern die der Katze“, sagt der Essener im Gespräch mit der Redaktion. Siberian Huskys und Katzen passten nicht zusammen, es sei denn, man gewöhne sie von klein auf aneinander. Er habe den Vorfall dem Ordnungsamt melden wollen, habe aber niemanden erreicht. Mit der Katzenbesitzerin habe er nicht gesprochen. Auch für die Redaktion war diese nicht erreichbar. Bei Facebook schreibt sie unter anderem: „Immer diese billige Ausrede, die Leine wurde gerissen. Warum ist man mit sechs Huskys unterwegs? Sind wir in Alaska?“ Das Ganze bringe ihren Kater nicht zurück.

Essener schildern unangenehme Begegnungen mit Hundebesitzer

Auch andere sind entsetzt, sprechen von Sauerei, schildern, dass sie ebenfalls schon unangenehme Begegnungen mit dem Essener hatten, fragen aber auch, wie man so einen Vorfall filmen könne anstelle zu helfen. Eine Userin schreibt: „Meine Güte, die arme Katze, das geht gar nicht.“





Ob die Polizei von dem Vorfall Kenntnis hat, ist unklar. Personenbezogene Daten werden nicht herausgegeben. Gleiches gilt für das Ordnungs- und Veterinäramt der Stadt. Grundsätzlich müsse man in solchen Fällen anlassbezogen schauen, ob das Tierschutzgesetz eingehalten worden sei, so ein Polizei-Sprecher.

Ordnungsamt hatte Essener Hunde entzogen

Der Hundebesitzer erzählt jedoch selbst, dass er auch in der Vergangenheit schon Probleme mit den Behörden gehabt habe. So seien ihm die Hunde im Frühling für 14 Tage entzogen worden, nachdem eine andere Hundebesitzerin sich über ihn beklagt hatte. Nachdem er einen entsprechenden Hundeführerschein nachgewiesen hätte, habe er seine Huskys zurückbekommen. Auch der Vorfall mit der Katze sei nicht der erste gewesen. So habe es vor drei Jahren eine ähnliche Situation gegeben. Damals hätten die Hunde eine Katze gebissen, der Vorfall hätte durch die Haftpflichtversicherung geregelt werden können.

Siberian Huskys gelten nicht als Jagdhunde. Der Verband für das Deutsche Hundewesen charakterisiert die Rasse auch nicht als aggressiv, sondern schreibt auf seiner Internetseite: „Er zeigt nicht die besitzbetonenden Eigenschaften eines Wachhundes, noch ist er allzu misstrauisch gegenüber Fremden oder aggressiv gegenüber anderen Hunden. Von einem erwachsenen Hund darf ein gewisses Maß an Zurückhaltung und Würde erwartet werden.“ Auch das Landeshundegesetz stuft die Rasse nicht als gefährlich ein, somit besteht auch keine Maulkorbpflicht.

