Steuern Hundesteuer in Essen: Das kosten die Vierbeiner

Essen. Essener Hundehalter müssen ihr Tier anmelden und Steuer zahlen. Zuletzt wurde das streng kontrolliert. Diese Kosten fallen an, so funktioniert’s.

Essener und Essenerinnen, die einen Hund halten, müssen diesen bei der Stadt anmelden und Hundesteuer zahlen. Summen, die jährlich fällig werden: für einen Hund 156 Euro, für zwei 216 Euro je Tier, für drei Hunde 252 Euro pro Hund. Wer einen sogenannten gefährlichen Hund hält, muss 852 Euro zahlen. Es gibt unter gewissen Umständen aber auch Befreiungen oder Ermäßigungen von der Zahlungspflicht.

Hund muss in Essen 14 Tage nach Beginn der Haltung angemeldet werden

Alle Essener Hundehalter sind dazu verpflichtet, ihren Vierbeiner innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der Haltung anzumelden. Die Hundesteuer ist nicht zweckgebunden, fließt also in den allgemeinen Haushalt der Stadt. Ziel der Steuer ist nach Angaben der Stadt, „die Zahl der im Stadtgebiet lebenden Hunde zu begrenzen“.

Die An- und Abmeldung eines Hundes in Essen kann schriftlich, persönlich oder digital beim Fachbereich Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt Essen erfolgen. Den Zugang zum Online-Formular sowie weitere Informationen zum Thema finden Interessierte auf www.essen.de/hundesteuer. Zudem kann dort die aktuell gültige Hundesteuersatzung der Stadt Essen aufgerufen werden.

Verschärfte Hundesteuer-Kontrolle in Essen

Im vergangenen Jahr gab es erstmals verschärfte Hundesteuer-Kontrollen in Essen, da die Stadt vermutete, dass viele Vierbeiner nicht angemeldet waren. Einsatzkräfte des Ordnungsamtes sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Abteilung Hundesteuer des Fachbereichs Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt überprüften Orte im gesamten Stadtgebiet. Dazu zählten vor allem Park-und Grünanlagen sowie Hundewiesen, aber auch Stellen, die dem Ordnungsamt bekannt waren, weil dort regelmäßig Hunde unerlaubterweise frei herumlaufen.

Die Aktion verfehlte ihre Wirkung nicht. Alleine die Ankündigung der Kontrolle habe nach Angaben der Stadt dazu geführt, dass innerhalb eines Monats 1445 Hunde an- und nachgemeldet wurden. Die Schwerpunkt-Kontrolle zog sich dann über zwei Wochen. 300 von 750 Hundehaltern und Hundehalterinnen konnten keine gültige Steuermarke vorlegen. „Die Ermittlungen des Stadtsteueramts der Stadt Essen führten dabei zu weiteren Neu- und Nachbesteuerungen von 75 Tieren“, so die Stadt. In den anderen Fällen sei der Nachweis über die Anmeldung zur Hundesteuer nachträglich vorgelegt worden.

Anmeldung von großen Hunden gesondert

Zudem sei bei den Kontrollen aufgefallen, dass die Anmeldungen von großen Hunden nach dem Landeshundegesetz NRW oft nicht durchgeführt wurden. Denn: Neben der Anmeldung beim Steueramt muss die Haltung großer Hunde zusätzlich bei der Ordnungsbehörde angezeigt werden. Große Hunde nach dem Landeshundegesetz sind solche, die ausgewachsen eine Schulterhöhe von mindestens 40 Zentimetern oder ein Gewicht von mindestens 20 Kilogramm erreichen. Die Einstufung als großer Hund gelte ausdrücklich auch für Welpen, die ausgewachsen diese Größe erreichen werden.

