Hundeschwimmen im Grugabad: Auch Welpen sind willkommen

Essen. Im Grugabad findet bald wieder das Hundeschwimmen statt. Für Welpen, die erste Schwimmerfahrungen machen, gibt es ein Extra-Angebot.

Das beliebte Hundeschwimmen im Grugabad findet auch in diesem Jahr wieder statt: Am Sonntag, 9. Oktober, können sich die Vierbeiner von 10 bis 17 Uhr im Wellen- und im Nichtschwimmerbecken austoben.

Die Hundehalter und -halterinnen sowie Interessierte ohne Hund können dem tierischen Badevergnügen vom Beckenrand zuschauen. Für Hundewelpen gibt es ein Planschbecken mit einer Wassertiefe bis maximal 0,5 Meter, in dem sie erste Schwimmerfahrungen sammeln können. Zudem bieten mehrere Aussteller an ihren Ständen Hundezubehör und Informationen rund um den Hund an.

Hunde brauchen Impfnachweis, Heimtierausweis und Haftpflicht

Die Stadt weist darauf hin, dass Hundehalter am Hundeschwimmtag die Heimtierausweise mitbringen müssen: Ohne den Ausweis ist kein Einlass ins Bad möglich ist. Außerdem benötigen die Hunde eine Tollwutimpfung (Nachweis nicht vergessen!). Je nach Wirkstoff darf diese nicht länger als ein bis drei Jahre zurückliegen: Die Halter sollten dazu einen Tierarzt befragen. Eine gültige Hundehalter-Haftpflicht wird vorausgesetzt, um etwaige Schäden an der Anlage oder anderen Teilnehmern abzusichern.

Für das Hundeschwimmen am 9. Oktober beträgt der Eintritt 0,50 Euro pro Pfote oder Fuß.

