Hundertjähriger Essener ist bekannt als „Goethe von Werden“

Essen-Heidhausen. Für ihn muss der Begriff „rüstig“ neu gedacht werden: Der Essener Jochen Schmidt ist 100 Jahre. Ein Porträt über den Dichter, Maler und Musiker.

Für diesen Jubilar muss der Begriff „rüstig“ neu gedacht werden. Geboren 1922 in Geisweid (heute Siegen) kam der Diplom-Ingenieur Jochen Schmidt durch seine Berufstätigkeit 1969 nach Essen und wohnt seitdem in Heidhausen. Wohlgemerkt im dritten Stockwerk eines Hauses, ohne Aufzug. Als Fachmann im Straßenbau international gefragt, entdeckte er spät neue Berufsfelder für sich, fing im Ruhestand an zu dichten und musiziert nach Herzenslust. Im Bezirk ist er zudem als versierter Goethe-Kenner bekannt und nennt eine stattliche Bibliothek sein eigen.

Die Augen wollen nicht mehr so, er hört schwer, aber der Geist ist auch mit inzwischen 100 Jahren noch wach. Im Gespräch springt der Senior immer wieder auf und eilt zum Regal, um das entsprechende Buch herbeizuholen.

Er wurde mitten in die Depression hineingeboren

Jochen Schmidt wurde am 21. August 1922 mitten in die Depression hineingeboren. Die Inflation galoppierte, für einen US-Dollar erhielt man 1738 Mark. Von den fünf Geschwistern verstarb eines sehr früh, Bruder Hermann war auch kein langes Leben beschert. Bruder Eberhard wird im Dezember 95 Jahre und lebt in einem Hamburger Altenheim. Rudolf Schmidt ist kürzlich im Alter von 84 Jahren gestorben; so gerne hätte er noch den Hundertsten des großen Bruders mitgefeiert.

Der fünfjährige Jochen Schmidt (r.) mit Vater und Bruder im Hanomag 2/10 PS. Foto: Sammlung Schmidt

Die Eltern waren bestimmt nicht reich, doch ein Bild von 1927 zeigt ihn mit dem Vater und Bruder Hermann in der Zweisitzer-Limousine Hanomag 2/10 PS. Schmidt schwärmt: „Das erste Serienauto in Deutschland.“

Dieses lange Leben erinnert unwillkürlich an den Bestseller „Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg“. Oft genug hing es dabei am seidenen Faden: „Am 22. April 1945 ist unser Panzer abgeschossen worden, das war in Österreich. Meine Kameraden starben, ich überlebte.“ Schmidt erhielt das Eiserne Kreuz II und wurde ohne sein Zutun zum Parteianwärter der NSDAP ernannt: „Von Politik hatte ich keine Ahnung.“

Jochen Schmidt wurde 1922 geboren und erkundet hier mit der Mutter die Umwelt. Foto: Sammlung Schmidt

Erlebnisse aus dem Krieg prägen ihn bis heute

Sechs Wochen nach Kriegsende blickte Schmidt dem Tod erneut ins Auge. Ein amerikanischer Soldat wollte seinen gefallenen Bruder rächen und einen Deutschen erschießen. Schmidt rief ihm auf Englisch zu: „Was würde deine Mutter dazu sagen?“ Der GI ließ beschämt seine Waffe sinken.

Das Grauen des Krieges lässt ihn nicht los: „Wir hatten die Nase voll von Hitler. Aber ich wollte das zunächst nicht glauben, was wir Deutschen den Juden angetan hatten. Wir hatten ja kein Radio im Panzer. Aber da helfen keine Entschuldigungen. Später war ich zweimal im KZ Dachau.“

So ist seine Position im Ukrainekrieg klar: „Ich war als Soldat dort. Die Ukraine war eine gebildete Welt. Die Frauen haben mich vor den Russen versteckt.“ Nach Rückkehr aus Kriegsdienst und Internierung nahm Schmidts Berufsleben Fahrt auf. In Oberhausen arbeitete er im Tiefbauamt und lernte seine Zukünftige kennen.

Freundschaft mit dem Pianisten Dr. Ismael Pereyra

Geheiratet wurde 1950, seit fünf Jahren ist Schmidt Witwer. Fünf Kinder entsprossen der Ehe. Jochen Schmidt wechselte die Arbeitsstelle, war in Siegen Leiter des Bauamtes, kam dann nach Essen und blieb: „Wir hier in Heidhausen leben auf einer Insel der Seligen.“

Jubilar erlebte gleich vier Feiern Im Golfclub Essen-Heidhausen feierte Jochen Schmidt seinen runden Geburtstag mit der Ü85-Truppe. Der Jubilar trug am Klavier eine Eigenkomposition vor. Mit Freunden und Bekannten feierte er dann im Kamillushaus, das waren an die 150 Gäste. Den Jubeltag selbst beging er mit der Familie, auch rund 50 Leute, vorher hatten ihn die Nachbarn überrascht mit Sektfrühstück und Gesang. Das habe ihm ganz besonders gefallen: „In der Pandemie haben wir Straßensingen gemacht und ich habe von meinem Balkon herab musiziert.“

Auf eine Zeitungsannonce „Klavier mit elektrischer Beleuchtung zu verkaufen“ hin entwickelte sich eine Freundschaft zum Pianisten Dr. Ismael Pereyra. Schmidt, der 1946 schon erfolgreich Konzerte organisiert hatte, war fasziniert von der Vision seines Freundes, von allen Coco genannt: „Er wollte ein Konzerthaus für Werden.“

Engagiert im Bürgermeisterhaus Werden

Dann kamen der drohende Abriss des Bürgermeisterhauses, die Rettung – und Schmidt wurde Nachfolger von Georg Dücker als Vorsitzender des Fördervereins: „Agnes Wallek war die Managerin und ich arbeitete im Hintergrund. Sechs Jahre lang habe ich das gemacht. Dann folgte Siegfried Rhein, der hat das auch viel besser gemacht als ich.“ Jochen Schmidt ist Ehrenmitglied der „Freunde des Bürgermeisterhauses“.

Prompt holt er sein Akkordeon hervor, eine Hohner: „Die wiegt zwölf Kilo.“ Mit flinken Fingern spielt Schmidt flotte Melodien und trägt dann noch selbstgereimte Verse vor. Auch zum Hundertsten hat der „Goethe von Werden“ ein Gedicht verfasst. Es endet mit: „Euer Jochen jetzt zwar alt, mit allerlei Blessuren halt, aber dennoch leidlich fit, mit dem Familiennamen Schmidt.“

