In Teilen von Essen kam es am Montag zu einem Stromausfall.

Versorgung Größerer Stromausfall in Essen: Hunderte Haushalte betroffen

Essen. In Essen gab es am Montagmittag einen größeren Stromausfall. Nach einer Stunde waren alle betroffenen Haushalte wieder versorgt.

Im Stadtgebiet waren am Montagmittag, 15. Mai, hunderte Haushalte ohne Strom. Wie der Stromnetzbetreiber Westnetz auf Nachfrage bestätigte, gab es gegen 12.25 Uhr einen längeren Stromausfall im Gebiet Steele und Horst. Betroffen seien dort rund 2000 Einwohner gewesen. Nach und nach konnten die Haushalte wieder versorgt werden. Nach einer Stunde, gegen 13.25 Uhr, hatten dann alle Betroffenen wieder Strom, so die Sprecherin. Die Ursache für den Stromausfall war am Montagnachmittag noch nicht bekannt.

