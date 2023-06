Hunde in Essen: Infos zu Steuern, Leinenpflicht und Tierheim

Essen. Was kostet es, in Essen einen Hund zu halten, wie läuft die Vermittlung aus dem Tierheim und wie sehen Essens süßeste Hunde aus? Eine Übersicht.

Insgesamt 27.734 Hunde sind derzeit in der Stadt Essen angemeldet (Stand: 31. Mai 2023). „Eine statistische Erfassung der einzelnen Rassen findet nicht statt“, erklärt Stadtsprecherin Maike Papenfuß. Ausnahme: Wenn es um eine offiziell als gefährliche eingestufte Rassen geht, gelte ein erhöhter Steuersatz. Hunde gefährlicher Rassen gibt es in Essen nach Angaben von Maike Papenfuß derzeit 344. Die Gesamtzahl der Hunde hat in Essen in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen, im Jahr 2019 waren es nach Angaben der Stadt noch insgesamt 24.996.

Hunde in Essen: Hundesteuer

Essener und Essenerinnen, die einen Hund halten, müssen diesen bei der Stadt anmelden und Hundesteuer zahlen. Summen, die jährlich fällig werden: für einen Hund 156 Euro, für zwei 216 Euro je Tier, für drei Hunde 252 Euro pro Hund. Wer einen sogenannten gefährlichen Hund hält, muss 852 Euro zahlen. Dazu gehören laut NRW-Hundegesetz Hunde der Rassen Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Bullterrier und deren Kreuzungen untereinander sowie deren Kreuzungen mit anderen Hunden. Es gibt unter gewissen Umständen aber auch Befreiungen oder Ermäßigungen von der Zahlungspflicht.

Alle Essener Hundehalter sind dazu verpflichtet, ihren Vierbeiner innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der Haltung anzumelden. Die Hundesteuer ist nicht zweckgebunden, fließt also in den allgemeinen Haushalt der Stadt. Ziel der Steuer ist nach Angaben der Stadt, „die Zahl der im Stadtgebiet lebenden Hunde zu begrenzen“.Die An- und Abmeldung eines Hundes in Essen kann schriftlich, persönlich oder digital beim Fachbereich Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt Essen erfolgen. Den Zugang zum Online-Formular sowie weitere Informationen zum Thema finden Interessierte auf www.essen.de/hundesteuer. Zudem kann dort die aktuell gültige Hundesteuersatzung der Stadt Essen aufgerufen werden.

Dieser Hund heißt Trüffel. Er ist einer von rund 27.000 Hunden in Essen. Foto: Rappoldt

Neben der Anmeldung beim Steueramt muss die Haltung großer Hunde zusätzlich bei der Ordnungsbehörde angezeigt werden. Große Hunde nach dem Landeshundegesetz sind solche, die ausgewachsen eine Schulterhöhe von mindestens 40 Zentimetern oder ein Gewicht von mindestens 20 Kilogramm erreichen. Die Einstufung als großer Hund gelte ausdrücklich auch für Welpen, die ausgewachsen diese Größe erreichen werden.

Hunde in Essen: Leinenpflicht

Freilaufende Hunde sind immer wieder Thema und mitunter Ärgernis. Dabei regeln Landes-Hundegesetz und Stadt ganz klar, wo Leinenpflicht gilt und wo nicht. An diesen Orten müssen Hunde an der Leine bleiben:

in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr,

in der Allgemeinheit zugänglichen Park-, Garten- und Grünanlagen mit Ausnahme besonders ausgewiesener Hundeauslaufbereiche,

bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen,

in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten.

Nach dem Landesforstgesetz gilt, dass Hunde im Wald ohne Leine laufen dürfen. Der Hund muss aber auf dem Weg bleiben. Zudem besagt das Landeshundegesetz: Jeder muss sich mit seinem Hund so verhalten, dass niemand erheblich belästigt, gefährdet oder verletzt wird. Der Hund muss in Nähe des Halters bleiben, damit der jederzeit auf sein Tier einwirken kann. Ist der Hund ein sogenannter Listenhund (und gehört damit zu einer potenziell gefährlichen Rasse), so muss er auch im Wald an der Leine bleiben, wenn er nicht durch einen Test befreit ist.

Die kleine Maja verzaubert mit ihrem süßen Blick. Foto: Schneider

Um Hunde frei laufen zu lassen, gibt es im Stadtgebiet rund 30 Hundewiesen, die mit einem Schild gekennzeichnet sind. Frei laufen dürfen aber auch dort nicht alle Vierbeiner, denn die nach dem NRW-Landeshundegesetz leinen- und maulkorbpflichtigen Tiere, wie American Staffordshire Terrier, Pitbullterrier oder Rottweiler, müssen selbst auf Hundewiesen angeleint bleiben. Diskutiert werden bei dieser Art von Hundeausläufen zudem regelmäßig Themen wie Lage, Pflege und Einzäunung. Denn manche Wiesen liegen nah an Hauptverkehrsstraßen oder sind mitunter derart zugewachsen, dass sie kaum nutzbar sind.

Um Hunde sicher laufen lassen zu können, ohne Jogger, Spaziergänger und Radfahrer zu gefährden, werden oft Zäune um Hundewiesen gefordert. Diese sollen vermeiden, dass spielende Hunde jemanden anrempeln oder auf die Straße laufen. Die Stadt lehnte die Einzäunung stets aus Kostengründen ab, nun gibt es zwei Pilotprojekte: in Stoppenberg und Freisenbruch.

Hunde in Essen: Hinterlassenschaften

Die Hinterlassenschaften von Hunden müssen „unverzüglich und schadlos“ beseitigt werden. So steht es geschrieben in einer ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt Essen. Diese Regel gilt für alle, die Hunde im öffentlichen Raum mit sich führen.

Hunde in Essen: Tierheim

Im Tierheim leben derzeit 83 Hunde (Stand: 10. Juni 2023). Nicht alle Hunde sind jedoch zu vermitteln. Einige Tiere wurden beispielsweise wegen schlechter Haltung oder Bissvorfällen beschlagnahmt, andere werden in Obhut genommen, wenn Halter beispielsweise in Haft oder ins Krankenhaus müssen.

Wer sich für einen Hund aus dem Tierheim interessiert, kann diesen nach Absprache kennenlernen, denn Besucher haben zunächst keinen Zugang zu den Zwingern, vor allem um den Hunden Stress zu ersparen.

Wer einen Hund aufnimmt, zahlt dafür eine Vermittlungsgebühr (300 Euro). Bei alten oder kranken Hunden kann die Summe abweichen. Kontakt: Grillostraße 24, 83 72 35-0, www.tierheim-essen.de

