Hund bellt 77-Jährigen an – Senior stürzt vom Tretroller

Essen. Am Samstag hat sich ein Senior (77) in Essen-Altendorf verletzt, als er vom Tretroller stürzte. Er hatte sich wegen eines Hundes erschreckt.

Auf der Oberdorfstraße in Altendorf ist am Samstagnachmittag ein Senior (77), der mit einem Tretroller unterwegs war, gestürzt. Dabei verletzte er sich. Er gab an, sich erschreckt zu haben, weil ein Hund gebellt habe und auf ihn zugerannt sei.

Der Senior wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.