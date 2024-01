Blaulicht Hund beißt Kleinkind in Essen mehrfach in den Kopf

Essen Ein Hund hat in Essen ein Kleinkind (13 Monate) attackiert und schwer verletzt. Der Halter flüchtete mit dem Tier. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Hund hat in Frillendorf ein 13 Monate altes Kleinkind angegriffen und mehrfach in den Kopf gebissen. Der Halter flüchtete mit dem Tier. Die Polizei hat nun einen Zeugenaufruf gestartet, um ihn zu finden.

Die Mutter hielt sich am Freitagnachmittag (5. Januar, gegen 16.45 Uhr) mit ihrem Sohn vor dem Haupteingang eines Hundesportvereins an der Straße Gleisdreieck auf. Ein ihr unbekannter Hund lief dann laut Polizei von außerhalb des Vereinsgeländes auf ihr Kind zu und biss es unvermittelt mehrfach in den Kopf. Die Mutter stürzte sich auf den Hund und schlug auf das Tier ein. Als ein unbekannter Mann „Komm“ rief, ließ das Tier von dem Kleinkind ab.

Polizei Essen bittet um Mithilfe: Wer kennt den Hundehalter?

Halter und Hund verschwanden daraufhin in den gegenüberliegenden Wald. Der Junge wurde nach Polizeiangaben durch die Hundeattacke schwer verletzt. Bei dem Hund könnte es sich laut Polizei um einen Boxer-Molosser-Mix handeln. Auf seinem vorderen rechten Bein hatte das Tier einen großen weißen Fleck.

Der Hundehalter soll circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er wurde mit dunklen Haaren und einem langen Bart beschrieben. Außerdem soll der Unbekannte eine graue Hose sowie eine schwarze Wellensteyn-Jacke getragen und mit südländischem Akzent gesprochen haben.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen. Insbesondere Hundehalter, die im Bereich Gleisdreieck und den umliegenden Grünanlagen oder Waldflächen spazieren gehen, werden um Mithilfe gebeten. Wem der beschriebene Hund und der Hundehalter bekannt ist, meldet sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0.

