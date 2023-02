Tierrettung Hündin in Essen von Ast durchbohrt: So geht es Lea heute

Essen. Im Oktober wurde eine Windhündin im Stadtwald von einem Ast aufgespießt. Nach mehreren Operationen gab es nun ein Wiedersehen mit ihren Rettern.

Lea und ihr Frauchen Clara Strähnz haben einen Albtraum hinter sich: Im Oktober ist zweijährige Hündin beim Toben durch den Essener Stadtwald von einem hochstehenden Ast aufgespießt und durchbohrt worden. In einer dramatischen Aktion konnte das Leben des Vierbeiners gerettet werden. Inzwischen ist das Tier aus der ärztlichen Behandlung entlassen - offenbar völlig genesen. Ein kleines Wunder wurde wahr, nachdem das Leas Leben auf Messers Schneide gestanden hatte.

„Fröhlich, aktiv und einfach nur lebensfroh“ sei ihr Liebling, schreibt Leas Halterin in einem Dankesbrief an die Tierrettung Essen e.V. und deren Chef Stephan Witte: „Danke nochmals für die großartige Unterstützung und Hilfe während des furchtbaren Unfalls unserer Hündin Anfang Oktober. Wären Sie nicht zur Stelle gewesen und hätten unserer schwer verletzten Hündin - aber auch unserer Tochter - Beistand und größtmögliche Unterstützung geleistet, hätten wir unseren Wirbelwind heute wohl nicht mehr“, heißt es darin.

Es war sehr schlecht um die Hündin bestellt

Auch die Bergung und der sofortige Transport in die Tierklinik in Duisburg sei für den Hund ein Segen gewesen - bereits kurze Zeit nachdem der schreckliche Unfall passiert war: Anfang Oktober war Clara Strähnz mit ihrem Hund im Stadtwald an der Frankenstraße unterwegs, ließ Lea von der Leine. Plötzlich ein lautes Jaulen. Beim Rennen durchs Unterholz hat sich das Tier ein eineinhalb Meter langes und etwa vier Zentimeter im Durchmesser starke Stück Holz derart heftig in die Brust gerammt, dass die Spitze an der Schulter wieder austrat.

Mitarbeiter der Tierrettung Essen e.V. kämpften um das Leben des aufgespießten Hundes - mit Erfolg. Foto: Tierrettung Essen

Als nach der Alarmierung der Tierretter offensichtlich wurde, wie schlecht es um den Vierbeiner bestellt war, bat Stephan Witte die Feuerwehr um Unterstützung. Da das Totholz nicht an Ort und Stelle entfernt werden durfte, weil der Blutverlust dann zu hoch gewesen wäre, kürzten die Einsatzkräfte den Ast auf eine transportfähige Länge, während Mitarbeiter der Tierrettung Essen den Hund notversorgten und stabilisierten.

Mehrere Operationen und acht Tage auf der Intensivstation

Schließlich ging es mit massiven Druckverbänden und unter Sauerstoffzufuhr im Rettungswagen nach Duisburg. Mehrfach wurde das Tier dort operiert. Acht Tage verbrachte Lea auf der Intensivstation, war danach noch wochenlang in ambulanter tierärztlicher Behandlung.

Der Chef der Tierrettung Essen e.V. appellierte nach dem Zwischenfall an Hundebesitzer, ihre Lieblinge nicht unangeleint und unkontrolliert durch einen Wald rennen zu lassen. Da überall heruntergefallene Äste liegen, deren mitunter pfeilspitze Enden in die Luft ragen können, sei das Risiko ernsthafter Verletzungen groß. In den vergangenen zehn Jahren fuhr die Tierrettung Essen bereits mehr als 20 Einsätze dieser Art, warnte Witte. Leas Besitzer haben sich die Mahnung zu Herzen genommen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen