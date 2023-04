Hubschrauber im Einsatz: Essener Polizei schnappt Einbrecher

Nach einem Wohnungseinbruch in Essen-Bedingrade am Donnerstagabend (13. April) half ein Polizeihubschrauber bei der Festnahme des dritten Verdächtigen.

Essen.

Die Essener Polizei hat am Donnerstagabend (13. April) drei mutmaßliche Einbrecher im Stadtteil Bedingrade geschnappt. Bei der Festnahme kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 29-Jährigen und zwei 19-Jährige, davon einer aus Gelsenkirchen.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk am Freitagmorgen mitteilt, waren Zeugen auf das Trio aufmerksam geworden und hatten den Polizeinotruf alarmiert. Die Tatzeit war kurz nach 22 Uhr. Die Zeugen hatten bemerkt, wie die drei jungen Männer über einen Zaun in den Garten eines Mehrfamilienhauses auf der Straße An der Schlaghecke eingedrungen waren.

Dort sollen sie auf der Terrasse die Balkontür aufgehebelt haben. Offenbar hatten sich die Wohnungsinhaber zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung aufgehalten.

Der dritte mutmaßliche Einbrecher hatte sich unter einem Anhänger versteckt

Weil die Polizeistreife zügig an Ort und Stelle war, konnten die Beamten sofort die Verfolgung der Tatverdächtigen aufnehmen. Die drei Männer versuchten wegzurennen, doch die Beamten hefteten sich an ihre Fersen. Bei der Flucht warfen die Einbrecher die Taschen weg. Wie sich später herausstellen sollte, befanden sich darin Einbruchwerkzeuge und die mutmaßliche Beute.

Zwei Männer wurden sehr schnell gefasst, der 19-Jährige aus Gelsenkirchen hingegen konnte zunächst türmen. Doch weit sollte auch er nicht kommen. Denn schon nach wenigen Minuten stand ein Polizeihubschrauber am Bedingrader Himmel und hatte den Flüchtlingen im Visier. Mit Hilfe der Wärmebildkamera machte die Hubschrauber-Besatzung den 19-Jährigen schließlich im Garten eines Einfamilienhauses an der Bergheimer Straße ausfindig. „Der Tatverdächtige hatten sich unter einem Anhänger versteckt“, so der Polizeisprecher.

Zwei der Festgenommenen (19 und 29 Jahre) haben offenbar keinen festen Wohnsitz. Die Ermittlungen dauern an.

