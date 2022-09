Hotline zum Welt-Hospiztag: Wie man in Würde sterben kann

Das Hospiz-Team am Alfried-Krupp-Krankenhaus in Rüttenscheid bietet eine Hotline zum Welt-Hospiztag am 8. Oktober an.

Essen. Wie sieht eine würdevolle Begleitung am Lebensende aus, wer trägt die Kosten? Solche Fragen beantwortet in Essen eine Hotline zum Welt-Hospiztag.

Zum Welt-Hospiztag am Samstag, 8. Oktober, richtet das Hospiz-Team am Alfried-Krupp-Krankenhaus in Rüttenscheid von 10 bis 16 Uhr eine Hotline an. Die Essener und Essenerinnen können sich dann über die verschiedenen Möglichkeiten der Betreuung am Lebensende beraten lassen und Fragen zur Begleitung bei schweren und unheilbaren Erkrankungen stellen.

„Welche ambulanten Hospizangebote gibt es? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um diese in Anspruch nehmen zu können? Wie hoch sind die Kosten und wer trägt sie?“ – das sind zum Beispiel Fragen, die die Fachleute an der Hotline beantworten. Neben den Sachinformationen zur ambulanten Hospizarbeit soll es auch um die Lebensqualität Schwerkranker und eine würdevolle Versorgung am Lebensende gehen.

Der Welthospiztag ist ein internationaler Aktionstag, der jährlich am zweiten Samstag im Oktober stattfindet. Diesmal ist es der 8. Oktober, der unter dem Motto steht: „Hospiz kann mehr.“ Der Tag wird federführend vom internationalen Netzwerk der Hospiz- und Palliative-Care-Organisationen (WHPCA) veranstaltet und durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt.

Der Tag soll dazu dienen, auf Themen wie Tod, Sterben und Trauer aufmerksam zu machen und diese gesellschaftlich zu verankern. Außerdem soll an die professionelle sowie an die ehrenamtliche Hospizarbeit erinnert werden, um die Unterstützung für diese Arbeit zu erhöhen.

Das Hospiz-Team des Krupp-Krankenhauses ist am Samstag, 8. Oktober, von 10 bis 16 Uhr zu erreichen unter: 0201 434-2513.

