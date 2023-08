Hoteleinbrecher stiehlt Kleidung - Polizei Essen fahndet

Essen. Ein Unbekannter brach mehrere Spinde in einem Hotel am Hauptbahnhof auf. Die Polizei hat ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht.

Nach einem Einbruch in ein Hotel am Essener Hauptbahnhof fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Montag berichtete, war der Unbekannte am 1. Mai in die Personalräume eingedrungen. Um Arbeitskleidung zu stehlen, brach er mehrere Spinde in den Umkleiden auf. Schuhe und Oberbekleidung versteckte er in einem Karton und verließ mit der Beute das Haus.

Das Kriminalkommissariat 34 der Polizei Essen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Anrufe nimmt die Behörde unter der 0201/829-0 entgegen.

