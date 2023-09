Das Gelände der ehemaligen Pauluskirche in Gerschede.

Hospiz Hospiz in Essen-Gerschede lädt zum Tag der Offenen Tür

Gerschede. In Würde sterben: Das Hospiz in Essen-Gerschede lädt zum Tag der Offenen Tür. Es gibt Vorträge und Neubaupläne.

Das Hospiz „Cosmas und Damian“ der Caritas-SkF in Gerschede an der Askariastraße lädt am Samstag, 9. September, ab 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. Vorgestellt werden auch die Neubaupläne, die im Frühjahr erstmals öffentlich wurden.

Der Tag der offenen Tür wird begleitet von mehreren Vorträgen. Unter anderem sprechen Andreas Bierod, der Caritas-SkF-Geschäftsführer, und Susanne Jäger, die Leiterin des Hospizes.

Im Frühjahr wurden Neubaupläne bekannt

Auf dem Gelände der ehemaligen Kirche St. Paulus, die ab 2021 aufgegeben wurde, gibt es schon länger Pläne für ein Hospiz. Im Frühjahr wurde die Baugenehmigung erteilt. Der Neubau soll den ambulanten Hospizdienst und ein Hospiz unter einem Dach vereinen. Der geplante Neubau bietet elf Einzelzimmer mit jeweils separatem Bad, außerdem Gemeinschaftsräume und Küche.

Interessierte können am Samstag beim Tag der Offenen Tür Details erfahren und dem Geschäftsführer Fragen stellen.

