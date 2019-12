Hoppla, gewonnen: Was Essener Genossen zur SPD-Spitze sagen

In diesen Mitgliederentscheid um die Parteispitze gingen viele hiesige Sozialdemokraten offenbar so, wie wenn sie zur Abwechslung mal Lotto spielen: Man macht mit, glaubt aber insgeheim nicht wirklich daran zu gewinnen. Umso freudiger für viele Essener Genossen die Überraschung am frühen Samstagabend: Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken – „das war mein Wunschteam“, frohlockt OB-Kandidat Oliver Kern, und die Landtagsabgeordnete Britta Altenkamp stimmt ein: „Ich hätte alles drauf verwettet, dass es anders kommt.“

So ähnlich formulieren es viele, und Bürgermeister Rudolf Jelinek fällt da nur ein Klassiker der Ergebnis-Kommentierung ein: „Unverhofft kommt oft“, meint der 74-Jährige, der auch eine Ahnung formuliert, warum am Ende doch das GroKo-kritische(re) Kandidaten-Duo das Rennen machte. „Wir haben in der großen Koalition so ein bisschen unsere Identität verloren“, allen politischen Erfolgen zum Trotz, die Jelinek in einer Art schwarzem Loch verschwinden sah.

Bürgermeister Jelinek: „Wir dürfen uns nicht schlechter reden als wir sind“

Hinzu kam für den SPD-Bürgermeister, „dass wir Sozialdemokraten manchmal dazu neigen, uns selbst schlechter zu reden als wir sind“. Dass man anders auftreten kann und sollte, „Kopf hoch“, wie Britta Altenkamp es formuliert, steht und fällt nicht mit dem Fortbestand der Koalition im Bund, weshalb durchgehend niemand fordert, auf schnellstem Wege in die Opposition zu wechseln.

GroKo-Aus an Nikolaus, wie vor allem viele Jusos es sich mit Blick auf den SPD-Parteitag am 6. Dezember zusammenreimen? Da winken die meisten ab: „Ich war immer gegen die GroKo“, sagt etwa Jens Gröne, SPD-Ratsherr aus der Stadtmitte, „aber ich bin auch nicht für Hasardeur-Spiele in der Republik“. Julia Klewin, Chefin im SPD-Ortsverein Rüttenscheid sieht das ähnlich: „Für eine solche Ad hoc-Entscheidung sehe ich die inhaltliche Grundlage nicht.“

Abgeordnete Altenkamp: „Nicht immer schon den Kompromiss mitformulieren“

So glaubt die Landtagsabgeordnete Altenkamp, dass die CDU durchaus noch zu Nachverhandlungen bereit sein könnte, und freut sich auf klare Positionen, die ruhig auch mal streitig sein dürften, „statt immer schon den Kompromiss mitzuformulieren“.

Nichts weniger als „eine linkere Politik“ erhofft sich SPD-OB-Kandidat Oliver Kern, der die Bekanntgabe des Ergebnisses am Samstag „hoch zufrieden“ verfolgte: Einen Riss durch die Partei erwartet er nicht, sondern „dass sie Geschlossenheit zeigt und hinter dem neuen Duo steht“: „Und die müssen jetzt auch liefern.“