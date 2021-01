Homeoffice: Bei Eon gibt's sogar die virtuelle Kaffeepause

Eine Frau arbeitet im Homeoffice. In der Corona-Krise ist dieses Arbeitsmodell auch in Essen stark ausgeweitet worden.

Essen Auch in Essen geht der Trend in Corona-Zeiten zu mehr Heimarbeit. Die Forderung nach strengeren gesetzlichen Vorgaben findet ein geteiltes Echo.

Der eindringliche Appell von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil an die Arbeitgeber, mehr Heimarbeit zu ermöglichen, stößt in Essen auf ein geteiltes Echo. Große und dienstleistungsstarke Arbeitgeber wie der Energiekonzern Eon setzen das Instrument Homeoffice von sich aus bereits sehr intensiv ein. "Daher spielen weitere staatliche Vorgaben für uns derzeit eine untergeordnete Rolle", betont ein Konzernsprecher.

Henrike Eickholt, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ruhr West, sieht noch reichlich Luft nach oben. "Viele Unternehmen reagieren zurückhaltend und schöpfen die Möglichkeiten zu mehr Heimarbeit momentan nicht aus."

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Aus Gründen des Infektions- und Gesundheitsschutzes sei der Ausbau von Heimarbeit sinnvoll, doch das erfordere verbindliche Spielregeln. Denn nicht alle verfügten daheim über einen angemessenen Arbeitsplatz. "Dass die Leute am eigenen Küchentisch arbeiten, ist wirklich nicht erstrebenswert", so Eickholt. Auch die Annahme, aus dem Homeoffice heraus ließe sich quasi nebenbei die Kinderbetreuung bewerkstelligen, hält die Gewerkschafterin für realitätsfremd.

Am Küchentisch arbeiten und nebenbei die Kinder betreuen - das lehnt Verdi ab

"Homeoffice hat viele Betriebe und Beschäftigte vor Kurzarbeit bewahrt und es sind flexible Arbeitsmodelle entstanden, die vor einem Jahr vielfach noch undenkbar waren", sagt der Essener DGB-Chef Dieter Hillebrand. Doch auf die Forderung nach einer pauschalen oder gar verpflichtenden Ausweitung von Heimarbeit reagiert er zurückhaltend. "Ich bin da mit mir noch im Unreinen." Es gehe auch darum, die Belange der Unternehmen und der einzelnen Beschäftigen zu berücksichtigen. Es sei für einen Unternehmer gewöhnungsbedürftig, wenn die Beschäftigten plötzlich nicht mehr sichtbar seien. Und bei so manchem Beschäftigten führe die Abnabelung vom Betrieb zu Vereinsamung daheim.

Grundsätzlich müsse sorgfältig unterschieden werden zwischen mobilem Arbeiten und Homeoffice. "Letzteres funktioniert nur mit verbindlichen Regeln", so Hillebrand. Dazu gehöre mindestens ein gut eingerichteter Heim-Arbeitsplatz samt Dienstrechner mit Zugang zum Intranet des Unternehmens.

"Wo immer möglich" arbeiten Eon-Mitarbeiter von zu Hause aus

Der in Essen ansässige Energiekonzern Eon hat die notwendigen technischen Voraussetzungen für Heimarbeit schon Anfang letzten Jahres geschaffen. "Wir garantieren einen sicheren Zugang zu den Unternehmensanwendungen und nutzen zunehmend digitale Tools, treffen uns virtuell und entwickeln ganz neue, kreative Arbeitsweisen", so Eon-Sprecher Christian Drepper.



Auch in den Sommermonaten hätten viele Eon-Mitarbeiter mindestens teilweise von zu Hause aus gearbeitet. Als die Infektionszahlen im Spätherbst stark anstiegen, appellierte Eon an alle Mitarbeiter, "wo immer möglich, wieder komplett auf das Arbeiten von zu Hause aus umzusteigen". An den Standorten in Deutschland seien die Belegungs- und Hygienekonzepte daraufhin überarbeitet und die Betriebskantinen geschlossen worden.

Online-Formate mit einem "lebendigen, dynamischen Streaming-Erlebnis"

Die Erfahrungen mit der Arbeit aus dem Homeoffice schildert der Konzernsprecher als positiv: "Wir erleben täglich, dass eine effiziente Zusammenarbeit auch per Videokonferenz und mit der vermehrten Nutzung digitaler Tools möglich ist." Damit der persönliche Austausch untereinander nicht zu kurz komme, seien viele Teams kreativ geworden und hätten beispielsweise die „virtuelle Kaffeepause“ eingeführt. Und in den technisch aufwändigen Online-Formaten für Führungskräfte-Meetings entstehe sogar ein "lebendiges, dynamisches Streaming-Erlebnis".

Die Essener Stadtverwaltung, mit 10.106 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber der Stadt, hat die Möglichkeiten zu mehr Heimarbeit im Laufe der Corona-Krise erweitert. Vor der Pandemie konnten Beschäftigte an fünf Tagen im Monat von zu Hause aus arbeiten. Habe es darüber hinaus gehende Vereinbarungen gegeben, habe die Abteilung für Arbeitssicherheit den Homeoffice-Platz genehmigen müssen. "Das ist aktuell nicht notwendig", sagt Stadtsprecherin Silke Lenz, "da, wo möglich, soll großzügig mit Homeoffice-Möglichkeiten umgegangen werden".

Im Konzern Stadt sind 495 Beschäftigte dauerhaft im Homeoffice

In den sieben Geschäftsbereichen des Konzerns Stadt sind aktuell rund 495 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft im Homeoffice, weitere 331 sind "temporär dienstlich abwesend" - also entweder im Homeoffice oder in anderen Bereichen als im eigenen Fachbereich, zum Beispiel in der Bürger-Hotline.

Risikopersonen können im Rathaus und anderen Dienststellen in Einzelbüros arbeiten, Besprechungsräume dürfen nur noch mit reduzierter Personenzahl genutzt werden - dasselbe gilt für Aufzüge.