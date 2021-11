Die Bagger und die Kanalrohre sind bereits an der Baustelle am Helgolandring auf der Margarethenhöhe in Essen eingetroffen. Die Bäume erhalten jetzt noch einen speziellen Schutz, dann können die Bagger loslegen.

Kanalbaustelle Holzsteg verhindert Baumfällungen bei Kanalbau in Essen

Essen-Margarethenhöhe. Ab sofort laufen umfangreiche Kanalarbeiten auf der Margarethenhöhe in Essen. Was für die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer getan wird.

Die Erreichbarkeit des Seniorenzentrums ist gewährleistet.

des Seniorenzentrums ist gewährleistet. Stadtwerke hoffen auf wenig Schnee im Winter.

im Winter. Auf die Anwohner des Helgolandrings kommt eine weitere Baustelle zu.

Die Stadtwerke erneuern ab Mitte November Kanäle am Helgolandring auf der neuen Margarethenhöhe in Essen. Die ersten Vorboten der umfangreichen Kanalbaustelle sind schon deutlich zu sehen. Unter anderem haben die Stadtwerke einen Holzsteg anlegen lassen. Was es damit auf sich hat.

Gebaut wird in der Stichstraße vor den Häusern 55 bis 65 im Umfeld des Seniorenzentrums Margarethenhöhe. Für Fußgänger und Radfahrer wurde im Böschungsbereich bereits ein provisorischer Holzsteg errichtet. „Auch werden die beiden Stichstraßen, Hausnummer 43 bis 53 und 55 bis 65, jeweils an den Wendehämmern mit einer provisorischen Fahrbahn verbunden“, teilt Stadtwerke-Sprecher Dirk Pomplun mit. Nur so könnten Feuerwehr, Polizei, Müllfahrzeuge und Lieferverkehre das Seniorenzentrum Margarethenhöhe problemlos erreichen.

Dank des provisorischen Holzsteges für Fußgänger und Radfahrer brauchten die Bäume im Baustellenbereich des Helgolandrings nicht gefällt werden. Auch für die Sicherheit sei der Steg notwendig. Foto: Stadtwerke Essen

Um Fußgänger und Radfahrer im Baustellenbereich zu schützen, sei der Steg gebaut worden. „Da auch größere Fahrzeuge die Umfahrung nutzen, ist hier Sicherheit oberstes Gebot“, erläutert Dirk Pomplun. Auch Baumfällungen hätten so weitgehend vermieden werden können. „Alternativ hätten die Bäume in der Stichstraße, Hausnummer 55 bis 65, gefällt werden müssen, um so den Platz für Baustellenfahrzeuge und den Anliegerverkehr zu gewährleisten. Genau das wurde durch die jetzt umgesetzten Maßnahmen verhindert.“ Lediglich einige Büsche hätten beschnitten und ein Baum habe gefällt werden müssen. Bis zum Frühjahr soll dieser ersetzt werden.

Die Kanalarbeiten auf der Margarethenhöhe in Essen sollen drei Monate dauern

Die Arbeiten sollen in drei Bauabschnitten erfolgen. Insgesamt müssen laut Pomplun rund 70 Meter Kanalleitung erneuert werden. Dabei handelt es sich um eine Wanderbaustelle, die im Wendehammer in Höhe der Hausnummer 65 jetzt beginnt. Die Stichstraße werde im Baustellenbereich voll gesperrt. Das alte Kanalrohr aus dem Jahr 1962 wird durch ein neues Rohr mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern ersetzt. Zum Einsatz kommt dabei ein glasfaserverstärktes Kunststoffrohr. Ebenso werden drei Kanalschächte erneuert. Diese erkennt man an den großen runden Deckeln, die meist in der Straßenmitte liegen.

Verlegt wird der neue Kanal in rund vier Metern Tiefe, daher kommt auch schweres Gerät zum Einsatz. Die beiden Bagger seien schon vor Ort. Voraussichtlich am Donnerstag, 11. November, sollen die Tiefbauarbeiten beginnen.

Mitarbeiter und Besucher des Seniorenzentrums sind betroffen Die Arbeiten der Stadtwerke finden im Bereich des Seniorenzentrums Margarethenhöhe am Helgolandring 71 statt, so dass auch Mitarbeitende, Zulieferer und Besucher von der Baustelle betroffen sind. Die Einrichtung wird vom Diakoniewerk Essen betrieben. Im Seniorenzentrum leben 120 Bewohnerinnen und Bewohner in 110 Einzelapartments und fünf Doppelzimmern, überwiegend mit Loggia oder Terrasse.

Die gesamte Bauzeit wird rund drei Monate betragen, so Pomplun. Im Februar nächsten Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Allerdings müsse das Wetter mitspielen. Bei den Stadtwerken hofft man deshalb, dass der Winter nicht so schneereich wird wie der vergangene. Zum Schluss erhalte die Stichstraße im Baustellenbereich auch eine neue Straßenoberfläche.

Auf die Anwohner am Helgolandring wird in absehbarer Zeit eine weitere Großbaustelle zukommen. Auf der neuen Margarethenhöhe will die Margarethe-Krupp-Stiftung ein neungeschossiges Gebäude mit Wohn- und Gewerbeflächen bauen. Start der Arbeiten für das Projekt „Greenliving Margarethenhöhe“ mit versetzt angebrachten gläsernen Balkonen und einer begrünten Fassade könnte im ersten Quartal 2023 sein, der Bezug des Neubaus ist für Anfang 2025 geplant.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen