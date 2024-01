Essen Baustart für die Citybahn in Essens Innenstadt: Die beginnenden Arbeiten haben zur Folge, dass die Hollestraße zur Einbahnstraße wird.

Die Hollestraße in der Essener Innenstadt wird ab Montag (8.1.) ab dem Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Hollestraße zur Einbahnstraße. Grund dafür ist der startende Bau der Citybahn. Verkehrsteilnehmer werden von der Verwaltung gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Eine Umleitung wird die Stadt ab der Steeler Straße über die Varnhorststraße, die Gildehofstraße bis zur Freiheit ausschildern. Laut einer Mitteilung aus dem Rathaus müssen auch die an der Hollestraße fahrenden Buslinien umgeleitet werden.

Citybahn in Essen: Oberirdische Straßenbahn 2026 zurück in der Innenstadt

„Der Linienweg ändert sich nicht für die Linien, die vom Hauptbahnhof nach Norden in Richtung Rathaus Essen oder in Richtung Kray führen“, konkretisiert die Ruhrbahn. Das Nahverkehrsunternehmen teilt zum startenden 1. Bauabschnitt mit, dass die Einbahnstraßenregelung zunächst in der Hollestraße und später auch an der Hachestraße gelten wird.

Mit der Citybahn soll 2026 die oberirdische Straßenbahn zurück in die Innenstadt kommen. Die Trasse wird von Steele kommend am Hauptbahnhof über Hachestraße durch den Kruppgürtel vorbei bis nach Bergeborbeck führen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen