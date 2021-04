Hoher Schaden nach Brand - Feuerwehr Essen rettet zwei Hunde

Essen. Feuer auf der Terrasse hat Scheiben eines Hauses in Holthausen bersten lassen. Flammen fraßen sich durch die Fassade. Die Ursache ist rätselhaft.

Ein Feuer auf der Terrasse eines Einfamilienhauses am Wittgenbusch in Essen-Überruhr-Holthausen hat am Dienstagmittag einen hohen Sachschaden verursacht. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Die Feuerwehr Essen rettete zwei Windhunde.

Wie deren Sprecher Mike Filzen berichtete, lautete die Alarmierung zunächst „Feuer auf Terrasse“. Nach einem weiteren Notruf war klar, dass der Brand bereits größere Ausmaße angenommen hatte. Auf der wegen Hanglage aufgeständerten und zur Gebäuderückseite liegenden Terrasse des Einfamilien-Wohnhauses mit im Keller befindlichen Praxisräumen war aus ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Die Scheiben der Terrassentüren barsten

Die gläserne Überdachung der Terrasse wurde zerstört, das Mobiliar auf der Terrasse brannte ebenfalls. Vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte barsten die Scheiben der Terrassentüren, auch die Scheiben der Fenster im Obergeschoss zersprangen, hier allerdings nur die äußeren, so dass keine Flammen nach Innen schlagen konnten. Das Feuer fraß sich hinter der Wärmedämmverbundfassade des Objektes nach oben.

Mit zwei Rohren brachten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle, mit einem Hochleistungslüfter drückten sie die Rauchgase von der Haustür ausgehend nach draußen. Gleich nach dem Öffnen der Haustür rettete ein Trupp zwei Windhunde, sie kamen bei einem Nachbarn unter. Bei Nachlöscharbeiten mussten Teile der Wärmedämmverbundfassade entfernt werden, um Glutnester zu erreichen.

Die Brandursache ist unbekannt, das Haus ist zunächst unbewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Burgaltendorf und ein Logistikfahrzeug waren vor Ort, das letzte Fahrzeug rückte um 15 Uhr ab.