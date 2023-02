Kirche Hohe Energiepreise: Bistum Essen will Menschen in Not helfen

Essen. Das Bistum Essen stellt zwei Millionen Euro bereit, um Bürgern zu helfen, die wegen der hohen Preise in Not geraten sind. Woher das Geld kommt.

Das Bistum Essen will Menschen helfen, die wegen der hohen Energiepreise in Not geraten sind. Der mit zwei Millionen Euro ausgestattete Energiefonds soll es der Caritas ermöglichen, schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten. Die Mittel stammen aus Kirchensteuern, die Kirchenmitglieder auf die im September ausgezahlte staatliche Energiepauschale zusätzlich zahlen mussten.

„Menschen in Notlagen soll durch das Geld unbürokratisch und zügig geholfen werden“, sagt Klaus Pfeffer, Generalvikar im Bistum Essen. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

„Die so zusätzlich eingenommene Kirchensteuer geben wir an die Caritas weiter, die das Geld in Projekte und Hilfsangebote investiert, die vor allem den Benachteiligten in unserer Gesellschaft zugutekommen“, sagt Klaus Pfeffer, Generalvikar des Bistums Essen. Dazu gehören zum Beispiel Schuldnerberatung, Stromsparcheck – ein bundesweites Angebot zur Energiesparberatung –, Frühstücksangebote, Gemeinschaftsküchen, Wohngeldberatung, soziale und psychosoziale Beratungsstellen, Familien- und Seniorenzentren, die Offene Ganztagsbetreuung an Schulen sowie Hilfsangebote im Bereich der Gemeindecaritas in den Pfarreien vor Ort.

Hilfsfonds soll Menschen in Notlagen helfen

„Uns ist wichtig, dass das Geld unbürokratisch und zügig dort eingesetzt werden kann, wo es zur Unterstützung von Menschen in Notlagen dringend gebraucht wird“, bekräftigt Dominik Spanke, Sprecher der Ortscaritasverbände im Bistum Essen. Die Dienste und Hilfsangebote der Caritas stünden allen Menschen offen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder Alter, so die Caritas.

