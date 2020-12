Hohe Beute: Polizei fasst Diebesbande aus Essen und Mülheim

Essen/Mülheim. Die Bande hatte in Münster hohe Beute gemacht: Handys und Laptops für 75.000 Euro. Monate später schnappte die Polizei drei Essener.

Die Polizei in Münster hat nach monatelangen Ermittlungen zwei Essener und einen Mülheimer erwischt, die Anfang Juli 2020 in einem Warenhaus der Domstadt Laptops und Handys im Verkaufswert von 75.000 Euro gestohlen hatten.

Nach Auswertung von Videoaufnahmen kam die Münsteraner Ermittlungskommission zwei 23 und 24 Jahre alten Männern aus Essen und einem 34-jährigen Mann aus Mülheim auf die Schliche. Zusätzlich ermittelten die Kriminalbeamten einen weiteren 23-jährigen Essener, der augenscheinlich als Hehler für die gestohlenen Geräte fungierte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter im Dezember Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der vier Beschuldigten. Am vergangenen Donnerstag (17.12.) vollstreckten Polizisten die Beschlüsse. In der Wohnung des 23-jährigen Hehlers fanden die Beamten 30.000 Euro Bargeld und eine Geldzählmaschine. In seinem Auto hatte er ein Messer und einen Teleskopschlagstock griffbereit liegen. Er ist bereits mehrfach bei der Polizei in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Aggressionsdelikten im Straßenverkehr.

Bei einem Tatverdächtigen in Essen findet die Polizei 30.000 Euro Bargeld

Bei den 24 und 34 Jahre alten Beschuldigten entdeckten die Ermittler Marihuana-Plantagen in den Wohnungen. Die Beamten fanden zudem 250 Gramm verkaufsfertiges Marihuana. Die Plantagen wurden abgebaut und sichergestellt.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Juli zwischen 1.50 und 2.15 Uhr waren die Täter in ein Warenhausgeschäft in Münster eingedrungen ein. Sie kamen über das Dach des Marktes und schnitten ein ca. 1 x 1,5 Meter großes Loch in die Dachhaut. Mittels einer Teleskopleiter kletterten sie in den Verkaufsraum. Dort schlugen sie eine Vitrine ein und entwendeten zahlreiche Laptops und Mobilfunkgeräte mit einem Verkaufswert von 75.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

