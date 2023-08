Hof-Flohmärkte: Wo Schnäppchenjäger in Essen fündig werden

Beate Konze und ihre Tochter Christine freuen sich schon jetzt auf den Hof-Flohmarkt in ihrer Siedlung. Am 20. August werden Hunderte Kauflustige erwartet.

Essen-Rellinghausen. In einer Zechensiedlung in Essen-Rellinghausen steigt bald ein Hof-Flohmarkt. Wo sonst noch Schnäppchen gemacht werden können.

Wenn in der Gottfried-Willhelm-Siedlung die halbe Nachbarschaft auf den Beinen ist, dann kann das nur am Hof-Flohmarkt liegen. In der Tat sind Schnäppchenjäger am Sonntag, 20. August, dort an der richtigen Adresse. Von 11 bis 17 Uhr wird an diesem Tag wieder gefeilscht und gekauft.

Beate Konze hat im Jahr 2019 den Hof-Flohmarkt in der Gottfried-Wilhelm-Siedlung in Essen-Rellinghausen ins Leben gerufen. Für die dritte Auflage hat sie ihre Schätze zum Verkauf schon einmal zusammengetragen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Zum dritten Mal findet in der ehemaligen Zechensiedlung in Essen-Rellinghausen ein Hof-Flohmarkt statt, der in diesem Jahr mit über 70 Haushalten allerdings größer ausfällt als bisher. In den Vorgärten und Einfahrten der Häuser werden jegliche Gegenstände verkauft, die zwar schön oder praktisch sind, aber nicht mehr selbst gebraucht werden. Es werden Hunderte Besucher erwartet.

Der Hof-Flohmarkt in Essen-Rellinghausen soll die Nachbarschaft stärken

Die Laterne hat Beate Konze bereits im vergangenen Jahr verkauft, der Käufer hat sie dann aber nicht abgeholt, obwohl er sie schon bezahlt hat. Nun hofft die Seniorin, dass der rechtmäßige Besitzer am 20. August wieder vorbeischaut, um die Lampe abzuholen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Beate Konze hatte 2019 die Idee, einen Hof-Flohmarkt in der Gottfried-Willhelm-Siedlung zu etablieren. Die Essenerin arbeitet in einem Familienzentrum in Mülheim und setzt sich neben der Arbeit auch für ihre Nachbarschaft ein. Sie lebt seit über 15 Jahren in der Siedlung und mit der Zeit sei ihr aufgefallen, dass sich die Bewohner kaum gegenseitig kennen. „Die ältere Generation ist gestorben und die Jüngeren kannten sich nicht. Das fand ich schade und habe dann diesen ersten Versuch gewagt“, sagt die 61-Jährige.

Gleich die Premiere war ein großer Erfolg. „Die alten und neuen Anwohner konnten sich durch den Flohmarkt gut untereinander vernetzen“, freut sich Konze. „Neben dem sonst stressigen Alltag haben die Menschen in der Siedlung so die Gelegenheit, sich auszutauschen.“ Darüber hinaus biete sich den Verkäufern auch die Chance, Platz auf dem Dachboden oder im Keller zu schaffen.

Mittlerweile mutiert der Hof-Flohmarkt zu einem kleinen Event. Einige der 75 teilnehmenden Haushalte bieten den Gästen und ihrer potenziellen Kundschaft auch Kaffee, Waffeln und Kuchen an. Darüber hinaus musizieren einige in den Vorgärten und sorgen so für die richtige Atmosphäre.

Ganz besonders gefällt Beate Konze an dem Hof-Flohmarkt, dass die älteren Menschen in der Siedlung ihre Geschichten den interessierten jüngeren Zuhörern erzählen können. „Gerade die ältere Generation war vorher eher für sich“, erinnert sie sich. Durch den Flohmarkt hätte sich dies aber aufgelockert und alle Anwohner seien nun zum Austausch bereit und in persönlichem Kontakt zueinander. Besonders während der Pandemie habe man diese positiven Auswirkungen spüren können. Durch die neuen Kontakte habe sich die Nachbarschaft während dieser schweren Zeit gegenseitig unterstützt.

Durch den Flohmarkt fand ein junges Paar den Weg in die Siedlung und wohnt jetzt dort

Der Flohmarkt habe in den vergangenen Jahren immer viele Kauflustige in die Gottfried-Willhelm-Siedlung gezogen. In den sonst so ruhigen Straßen laufen Hunderte Menschen von Haus zu Haus und Stand zu Stand. Nette Anekdote am Rande: „Im vergangenen Jahr hatten wir hier ein junges Pärchen zu Gast, dem unsere Siedlung besonders gefallen hat“, sagt Beate Konze. „Jetzt sind die beiden hier selbst Hausbesitzer und machen beim Hof-Flohmarkt als Verkäufer mit.“

Generell freut sich die 61-Jährige über jeden Zuwachs, der in die Siedlung kommt. Manchmal vergesse sie, dass die Gottfried-Willhelm-Siedlung nur ein Teil von Essen ist. „Ich fühle mich hier wie in einem kleinen Dorf in einer großen Stadt“, sagt sie. Davon sei allerdings am Tag des Flohmarktes nichts zu spüren, denn die Zahl der Besucher ist hoch.

Für den kommenden Hofflohmarkt plant sie einen gemeinsamen Grillabend der Anwohner. Darüber hinaus soll es künftig weitere Nachbarschaftsaktionen geben. „Ich hoffe, dass in Zukunft mehr für die jungen Familien angeboten wird. Ich könnte mir auch gut ein Spielplatzfest vorstellen“, sagt sie.

Hof-Flohmärkte wie der in Essen-Rellinghausen haben in der Stadt Essen übrigens Konjunktur. Unsere Redaktion hat daher zahlreiche weitere Termine zusammengestellt. Hier kommen Schnäppchenjäger in Essen auf ihre Kosten.

