Hörspaziergänge durch Essener Quartiere starten wieder

Essen-Holsterhausen/Innenstadt. Bürger können wieder bei Hörspaziergängen durch Essener Quartiere angeben, wie sie die Geräusche vor Ort wahrnehmen. So kann man mitmachen.

Zu neuen Terminen für die sogenannten Hörspaziergänge durch Holsterhausen und die Innenstadt kann man sich ab sofort anmelden. Bei den etwa einstündigen Touren laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das Quartier und haben die Aufgabe, ganz genau hinzuhören, die verschiedensten Geräusche wahrzunehmen und zu beschreiben.

Die erste Runde der diesjährigen Hörspaziergänge durch die Innenstadt und Holsterhausen fand im Mai und Juni statt – nun folgt eine weitere Runde im August und September. Indem zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr Routen und Räume mehrfach „gehört“ werden, können laut Stadt Veränderungen und Entwicklungen der wahrgenommenen Geräuschkulisse erfasst, verglichen und ausgewertet werden.

Projekt wird vom Institut für Urban Public Health der Uniklinik Essen durchgeführt

Die Hörspaziergänge sind Teil einer wissenschaftlichen Beobachtung im Stadtentwicklungsprojekt Be-Move und werden vom Institut für Urban Public Health (InUPH) der Uniklinik Essen durchgeführt. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen durch die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer herausfinden, wie die akustische Qualität in Stadträumen wahrgenommen wird und wie sie die Aufenthaltsqualität beeinflussen kann.

Das Projekt ist eingebunden in die von der Grünen Hauptstadt Agentur der Stadt Essen und dem Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung der Universität Duisburg-Essen geplanten temporären Umgestaltungsmaßnahmen von Straßenräumen. Ziel ist es dabei nach Angaben der Verwaltung auch, Zufußgehen und Radfahren als attraktive Fortbewegungsformen zu fördern.

Anmeldung für Hörspaziergänge in Essen ist ab sofort möglich

Los geht es ab Montag, 14. August, mit Terminen für die Hörspaziergänge in Holsterhausen. Ab Montag, 28. August, kommen auch Termine für die Route durch die Innenstadt hinzu. Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon letztes Mal dabei waren, können sich erneut anmelden. Eine Anmeldung ist ab sofort per E-Mail an Be-Move@uk-essen.de oder telefonisch unter 0201 72377219 möglich. Weitere Informationen zu den Hörspaziergängen sowie die genauen Termine sind unter www.essen.de/Be-MoVe zu finden.

