Hochzeitssaal 1001 Nacht: So erleben Essener die Partys

Essen-Ostviertel. Großfamilien treffen sich, getanzt wird auch auf der Straße, die Polizei sei oft im Einsatz: So erleben Anwohner Partys im Essener Hochzeitssaal.

Eine Essenerin, die an der Herkulesstraße wohnt, hat ein anstrengendes Jahr 2022 hinter sich: „Die Feiern im Hochzeitssaal 1001 Nacht haben mich krank gemacht“, erklärt die 80-Jährige im Gespräch mit der Redaktion. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich nennen: „Wer weiß, wer irgendwann vor meiner Tür steht.“ Es sei einfach zu laut gewesen. Erst habe sich die Seniorin auf Wohnungssuche gemacht und sich dann aber doch gegen die Ruhestörung gewehrt.

Mitte Februar wurde laut Anwohnern im Essener Hochzeitssaal noch gefeiert

Die Stadt hat die Situation daraufhin geprüft und festgestellt: Der Betreiber des Hochzeitssaals 1001 Nacht an der Ecke Herkulesstraße/Silberstraße hat gar keine Genehmigung für einen Festsaal. Das war Mitte Januar. Jetzt erklärt die Essenerin: „Letztes Wochenende wurde da noch bis halb drei Uhr morgens Party gemacht.“

Wie laufen solche Hochzeitsfeiern ab? „Die beschallen die ganzen Straßen“, so die Seniorin. Auch viele andere Nachbarn würden sich gestört fühlen. Einige hätten sich beschwert, manche aber auch einfach resigniert. Nicht die Seniorin, die seit 50 Jahren im sogenannten Alfrediviertel wohnt. „Das war mal gut bürgerlich.“ Man müsse aufpassen, dass es jetzt nicht den Bach runtergehe. Gesagt getan. Sie meldete sich bei der zuständigen Bezirksvertretung und schilderte, was vor den Gründerzeithäusern los ist, wenn allwöchentlich 140 geladene Gäste Hochzeit feiern.

Polizei bestätigt mehrere Einsätze im Bereich des Essener Hochzeitssaals

„Autotüren knallen, Kinder laufen herum, manchmal werden Trommelchöre eingeladen, Männer tanzen auf der Straße und ständig muss das Ordnungsamt oder die Polizei kommen, weil es Streit gibt.“ Die Polizei hatte zuletzt bestätigt, dass es „in dem Bereich“ im vergangenen Jahr Einsätze „im mittleren zweistelligen Bereich“ gegeben habe. Sprecherin Bettina Wehram betonte jedoch, dass die Einsätze nicht unbedingt alle mit genau dieser Adresse im Zusammenhang stünden.

Für die Seniorin und die Nachbarn sei es jedenfalls völlig unverständlich, wie der Betrieb so eines Festsaals in einem Wohngebiet erlaubt sein kann. Vorher sei in dem Haus mal ein Möbelladen und ein Brautsalon gewesen – es habe immer viel Fluktuation gegeben, aber nie so viel Lärm. Nun stellte sich heraus, dass der aktuelle Betrieb eben nicht erlaubt ist und die Nutzungsuntersagung dem Betreiber nach Angaben von Stadtsprecherin Jacqueline Riedel „in Kürze zugestellt wird“.

Hochzeitssaal: Betreiber kann nachträgliche Genehmigung beantragen

Die Nutzung müsse dann nach einer Frist von drei Wochen aufgegeben werden. Riedel sagte nicht, ob sich der Betreiber bisher schon zu den Vorwürfen geäußert hat und erklärt lediglich: „Es bleibt abzuwarten, wie sich der Betreiber verhält.“ Beispielsweise könne er einen Bauantrag zur nachträglichen Genehmigung des Festsaals stellen. Der werde dann entsprechend geprüft.

Für Kai Hemsteeg, Fraktionsvorsitzender des Essener Bürgerbündnis im Rat, ist es unverständlich, dass der Prozess so lange dauert: „Es kann nicht angehen, dass der Betrieb im rechtsfreien Raum agiert und die Stadt auch noch Wochen Zeit für Nachbesserungen lässt.“ Der Betrieb beschränke in erheblichem Maß die Lebensqualität der Anlieger und betreibe überdies ein nicht wünschenswertes Geschäftsmodell. Seine Fraktion fordert, dem Treiben an der Herkulesstraße umgehend Einhalt zu gebieten und den ungenehmigten Festsaal durch städtische Ordnungsmaßnahmen zu schließen.

Hemsteeg erklärt gegenüber der Redaktion, er habe sich die Situation an der Herkulesstraße selbst angesehen. „Da ist richtig Ramba-Zamba.“ Es sei wichtig, dass es solche Einrichtungen gibt, aber eben nicht in einem Wohngebiet. Der Ratsherr ist von Beruf Kriminaloberkommissar bei der Landespolizei und sagt: „Das ist ein Ort, wo sich Großfamilien bekriegen können.“ Seiner Erfahrung nach komme es an solchen Einrichtungen immer wieder zu Ärger und Streit unter den Gästen. Die Anwohnerin übt sich derweil in Geduld und Zuversicht: „Ich hoffe, dass sich das Thema jetzt erledigt.“

