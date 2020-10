Hochzeitslocation in Essen-Borbeck 2021 schon ausgebucht

Essen-Borbeck/Essen-Bergeborbeck. Brautpaare, die 2021 in Essen-Borbeck ihre Hochzeit feiern wollen, sollten sich beeilen. Eine Traum-Location ist bereits ausgebucht.

An diesen Tag wollen sich Paare (meist) ihr gesamtes Leben lang erinnern: die Hochzeit. Doch so ein besonderes Ereignis muss gut geplant sein – meist schon ein Jahr im Voraus.

Wegen der Corona-Pandemie wurden in diesem Jahr viele Feiern abgesagt oder ins kommende Jahr verschoben. 2021 ist der Andrang auf die Hochzeitslocations mit dem gewissen Etwas daher besonders groß. Brautpaare, die im kommenden Jahr den Bund der Ehe eingehen wollten, sollten sich bei der Planung also sputen und den Ort für die Party schnell buchen.

Hier können sich Verliebte in Borbeck und Bergeborbeck das „Ja“-Wort geben – ohne Garantie auf Vollständigkeit.

Schloss Borbeck: Wer Romantik, herrschaftliches Ambiente und das Prinzessinnengefühl möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Im Borbecker Wasserschloss gibt es ein Trauzimmer für 30 Personen, eine kleine Kapelle für 15 Gäste, einen Park und viel Barock. Feiern finden dann im Restaurant Zur Münze statt. Dort können kleinere Hochzeitsgesellschaften 2021 auch mit etwas Glück unterkommen. Der Saal mit Platz für 180 Gäste ist im kommenden Jahr an den Samstagen schon komplett ausgebucht.

Den Kontakt zur Schlossgastronomie bekommen Sie unter www.gastronomie-schloss-borbeck.de oder 681425

Stadion Essen: Normalerweise laufen die Spieler von Rot-Weiß Essen und SG Essen-Schönebeck über den grünen Rasen. Aber echte Fußballfans können in den heiligen Stadionhallen auch „Ja“ sagen – zwar nicht zum Verein, aber zum Partner. Das Standesamt bietet in der „Sparkassen-Lounge“ Eheschließungen mit Sicht auf das Stadion an. Platz haben bis zu 70 Personen. Weitere Informationen zu Terminen und Kosten gibt es direkt beim Standesamt unter 8833410.

Wer seine Wunschlocation gefunden hat, kann online im Traukalender der Stadt seinen Termin reservieren. Das geht für Trauungen bis zu 12 Monate im Voraus. Bei kurzfristigen Terminen innerhalb der nächsten 8 Wochen müssen Paare das Standesamt direkt kontaktieren. (jha)

