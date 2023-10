Hochzeits-Fotoshooting mit der Essener U-Bahn schlägt Wellen

Julia und Kevin Hinz haben in Essen geheiratet. Das Fotoshooting fand unter anderem in der U-Bahnstation Karlsplatz statt. Viel mehr Menschen und Schaulustige bekamen das Shooting aber an der Heßlerstraße mit. Ein Clip davon ging auf Social Media durch die Decke.

Essen. Das Hochzeits-Shooting von Julia und Kevin Hinz in Essens ÖPNV hat für viel Aufsehen gesorgt. Uns hat das Paar die Geschichte dahinter erzählt.

Mit so viel Aufmerksamkeit haben Julia und Kevin Hinz nicht gerechnet. Klar, wenn Hochzeitspaare in der Öffentlichkeit unterwegs sind und das viele mitbekommen, dann wird gehupt, gratuliert und sich mit den frisch Vermählten gefreut. Dass das obligatorische Hochzeits-Fotoshooting des Essener Paars aber solche Wellen schlägt, kam für beide dann doch überraschend.

Wobei: Kevin Hinz hatte da so eine Ahnung. Als das in Schale geworfene Paar an der Ruhrbahnhaltestelle Heßlerstraße für den Fotografen posierte, bekamen das so viele Menschen mit und zückten ihre Smartphones, dass der 32-Jährige halb im Scherz sagte: „Pass auf, bald landen wir bestimmt bei ,Essen diese’.“ Am Ende sollte es tatsächlich so kommen.

Hochzeit in Essen: Video des Fotoshootings sehen viele Menschen

Einer der Schaulustigen schickte Bildmaterial des aufsehenerregenden Fotoshootings an Essens populärste Meme-Seite. Auf deren Instagram-Kanal wurde ein Video unter der Woche gepostet, auch auf Tiktok wurde das Shooting aufgegriffen. Versehen war der Clip bei „Essen diese“ mit der Texttafel: „Echte Essener machen Hochzeitsfotos mit U11“.

Genau so hatte es sich abgespielt: Julia und Kevin Hinz ließen sich am 23. September vor und in der Ruhrbahnlinie in Hochzeitskleid und -Anzug fürs Familienalbum ablichten. Das Fotostudio „Geblendet Fotografie“ postete unter den Beitrag: „Schöööööön, dass jemand diesen Moment von uns festgehalten hat! Danke an ein großartiges Brautpaar! Ihr seid die besten!“

Aufmerksam wurde auf den Clip auch der Fernsehsender Sat.1 und strahlte einen Beitrag aus, unsere Redaktion veröffentlicht diesen Artikel in der Zeitung und im Netz.

„Ich wollte nicht so typische Hochzeitsbilder im Grünen“, sagt Julia (27), die ursprünglich aus Dormagen kommt und ihren Mann 2015 kennenlernte. Wie kommt man aber auf den ÖPNV als Fotolocation? Die Geschichte geht so: Die Familie von Kevin Hinz ist, so darf man sie mit Fug und Recht bezeichnen, eine waschechte Ruhrbahn-Familie. „Mein Vater ist Straßenbahnfahrer“, erzählt der 32-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Er selbst ist seinem Vater beruflich gefolgt und fährt seit Ende 2012 ebenfalls im Essener Nahverkehr über die Schienen in der Stadt.

Essener Ehepaar lernte sich 2015 kennen

Mit seiner jetzigen Ehefrau teilt er ebenfalls eine Bahn-Erfahrung. Zwischen 2015 und 2018 sei Julia öfters später am Tag auf Kevins Linien mitgefahren, wenn der damals mal wieder eine Spätschicht zu übernehmen hatte. „Ich habe dann mal die Fahrertür geöffnet, sodass sie mich sehen konnte“, erinnert sich der Ruhrbahnfahrer, der mittlerweile keine Spätdienste übernimmt.

Auch in einer Bahn der Linie der U11 wurden Hochzeitsfotos geschossen. Foto: Geblendet Fotografie

Längst lebt Julia, die in Düsseldorf Soziale Arbeit studiert hat, zusammen mit Kevin im Essener Stadtteil Leithe. Seit Mai dieses Jahres arbeitet sie als Sozialpädagogin an einer Gelsenkirchener Grundschule. Im September stand dann die Hochzeit auf dem Plan. Gefeiert wurde in der „Event Zeche Essen“ in Altenessen. Und da diese nur unweit der U-Bahn-Haltestelle Heßlerstraße liegt, kam die Idee auf, das Hochzeitsshooting doch genau dort zu machen. „Der Fotograf war sofort Feuer und Flamme“, erzählt Julia Hinz. Die Aktion konnte starten.

Ruhrbahn-Kollegen unterstützen spontan

Spontane Unterstützung erhielt das Paar auch von Kevins Kollegen bei der Ruhrbahn. „Die Bahnfahrer haben super mitgemacht“, erzählt er. Sein Vater habe die Koordination übernommen, Kontakt zu den Fahrern aufgenommen. Denn es war gar nicht so einfach, dass auf den Digitalanzeigen der U11 tatsächlich für kurze Zeit „Just Married“ steht. Der Schriftzug sei übrigens einer von etlichen Schriftzügen, die bei den Bahnen voreingestellt seien, erklärt Kevin Hinz – neben solch naheliegenden Dingen wie sämtlichen Haltestellen der Stadt. Man könne nicht einfach eintippen, was einem in den Sinn kommt.

Damit die gewünschten Fotos auch wirklich entstehen konnten, brauchte es einige Anläufe. Einmal standen die Frischvermählten perfekt auf dem Bahnsteig an der Heßlerstraße als die U11 mit dem Schriftzug einfuhr. Allerdings sei die Anzeigentafel in dem Moment umgesprungen, als der Fotograf den Auslöser drückte. „U11 Messe/Gruga“ war dann auf dem Foto zu lesen. Besser gelang es am Karlsplatz (siehe Foto oben), wohin das Paar und Entourage per Bahn fuhren.

Da stand nicht „Just Married“ auf der U11: an der Station Heßlerstraße. Foto: Geblendet Fotografie

Ruhrbahn-Kollegen wussten im Vorfeld von nichts

Dort sei übrigens auch die Sicherheitsabteilung der Ruhrbahn auf das unangemeldete Fotoshooting aufmerksam geworden. „Bei der Arbeit habe ich das Fotoshooting im Vorfeld nie erwähnt“, verrät Kevin Hinz. Per Notrufsäule funkte die verwunderte Zentrale dann sogar die Beteiligten in der unterirdischen ÖPNV-Station Karlsplatz an. Als Kevins Vater dann über die Kamera für die Kollegen gut zu erkennen war, löste sich alles in Wohlwollen auf – und dem perfekten Foto stand nichts im Wege. Glückwunsch!

