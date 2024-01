Tipps rund ums Heiraten: Das bietet die Hochzeitsmesse Essen

Essen Auf der traditionellen Hochzeitsmesse in Essen werden am Wochenende Brautkleider, Anzüge, Blumenschmuck, Trauringe und mehr gezeigt.

Wer sich in diesem Jahr das Ja-Wort geben will, sollte sich das erste Wochenende im neuen Jahr vormerken. Am 6. und 7. Januar 2024 findet in den Messehallen an der Gruga in Essen wieder die Hochzeitsmesse statt. Frühzeitige Planung ist schließlich die halbe Miete für ein rauschendes Fest.

Viel Glitzer, Spitze und Gold: Auf einer Fläche von mehr als 8000 Quadratmetern gibt es für Brautpaare, Eltern, Trauzeugen und Trauzeuginnen viele Angebote und Anregungen rund um das Thema Hochzeit. Natürlich darf auch eine große Ausstellung von Hochzeitskleidern nicht fehlen. Sie können vor Ort anprobiert werden. Und wenn das Passende dabei ist, auch gleich gekauft werden. Gleiches gilt für das Outfit des Bräutigams.

Hochzeitsmesse Essen zeigt Blumendekos, Torten und Trauringe

Floristen beraten außerdem über die Gestaltung der Brautsträuße und über festliche Tisch-Dekorationen. Es gibt Anregungen zu kreativen Hochzeitstorten und Karten. Teams von Foto- und Videografen stellen sich vor, genauso freie Trauredner. Auch Vertreter der Evangelischen Kirche in Essen sowie vom Ruhrbistum sind vor Ort und beantworten Fragen rund um die Trauung. Und natürlich werden zahlreiche Juweliere ihre Trauring-Angebote auf der Messe vorstellen.

Die Hochzeitsmesse findet das 30. Mal in Essen statt. Sie wird organisiert von Iris Kleine-Möllhoff. Bis Mitte des Jahres führte die Geschäftsfrau auch das traditionelle Brautmodengeschäft Horn in der Essener Innenstadt. Aus persönlichen Gründen hatte sie dieses aufgegeben, sie will sich aber weiter um die Hochzeitsmesse kümmern, hatte sie bereits damals angekündigt.

Ticketpreise und Öffnungszeiten der Hochzeitsmesse Essen

Ein Tagesticket kostet 15 Euro, ein Ticket für beide Tage 20 Euro. Die Messe hat Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Einlass ins Foyer ist ab 9 Uhr möglich.

Mehr Informationen, unter anderem zu den Ausstellern finden sich auf der Seite der Messe: https://www.hochzeitsmesse-essen.de/

