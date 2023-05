Hochzeit auf der „Isenberg“ zum Baldeneysee-Jubiläum möglich

Essen. Wer sich am 19. August vom Oberbürgermeister auf dem See trauen lassen möchte, kann sich jetzt bewerben: Die Stadt vergibt drei Sondertermine.

Der Baldeneysee feiert am 19. August das 90-jährige Jubiläum seiner Fertigstellung. Neben viel Programm von ortsansässigen Vereinen, einem Familien-Wandertag, Fahrten der Weißen Flotte Baldeney und Höhenfeuerwerk zum krönenden Abschluss, wird es ein weiteres Highlight geben, teilt die Stadtverwaltung am Mittwoch (17.5.) mit: Für Heiratswillige sind am Vormittag des 19. August, 9.30 Uhr, 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, drei Eheschließungstermine geplant. Die standesamtlichen Trauungen werden von Oberbürgermeister Thomas Kufen persönlich auf dem Baldeneysee vorgenommen. Kufen hatte vor einiger Zeit das Rüstzeug zum Standesbeamten erworben und tritt seither in dieser Funktion bei Gelegenheit immer wieder auf.

Treffpunkt für die Trauungen ist der Anleger der Weißen Flotte am Haus Scheppen, Trauort wird die historische Fähre Isenberg sein. Da es sich um das älteste Schiff der Weißen Flotte handelt, gibt es einige Dinge zu berücksichtigen.

Achtung: Die Hochzeitsgesellschaft ist dem Wetter ausgesetzt

So werden maximal acht Personen zugelassen, inklusive des Brautpaares. Auf dem Schiff gibt es keinen geschlossenen Bereich, die Hochzeitsgesellschaft ist also weitestgehend dem Wetter ausgesetzt. Eine Bewirtung auf dem Schiff findet nicht statt.

Wer den hoffentlich schönsten Tag des Lebens mitten auf dem Baldeneysee und mit Blick auf diesen erleben möchte, kann sich ab sofort beim Oberbürgermeister bewerben. Interessierte schicken dazu ihre Geschichte gerne mit einem gemeinsamen Foto per E-Mail unter dem Stichwort „Bewerbung: Trauung auf historischer Fähre Isenberg“ bis zum 9. Juni an die E-Mail-Adresse oberbuergermeister@essen.de.

Die ausgewählten Paare bekommen eine schriftliche Bestätigung mit allen Details wie Uhrzeit, Ablauf oder rechtliche Anmerkungen zugeschickt.

