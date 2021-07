Hochwasser in Essen: Partnerstädte drücken Mitgefühl aus

Das Rathaus der Essener Partnerstadt in Israel, Tel Aviv, wurde am Sonntagabend in den Farben Schwarz-Rot-Gold angestrahlt. Bürgermeister Ron Chuldai sprach auch den Menschen in Essen seine Anteilnahme aus.

Essen. Nach dem Hochwasser drücken Essens Partnerstädte ihre Anteilnahme aus. In Tel Aviv erstrahlte das Rathaus in den Farben der deutschen Flagge.

Essens Partnerstädte haben sich nach dem heftigen Hochwasser über die Situation in Essen erkundigt. Bereits am Wochenende hatten sich diese gemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt am Mittwoch (21.7.). Im israelischen Tel Aviv wurde das Rathaus am Sonntagabend in den Farben der deutschen Flagge beleuchtet, um ein Zeichen der Solidarität mit Deutschland zu setzen.

Bürgermeister Ron Chuldai sprach „dem deutschen Volk und unseren vielen Freunden in unseren Partnerstädten in Deutschland“ sein Beileid aus. „Im Namen der Einwohner Tel Avivs sende ich Wünsche für eine rasche Erholung von dieser furchtbaren Katastrophe.“

OB Kufen: Solidarität hilft bei Bewältigung der Krise

Auch ein Schreiben aus dem dem polnischen Zabrze ging bei der Stadt Essen ein, genauso wie aus dem japanischen Koriyama, mit dem Essen eine Städtekooperation unterhält. Oberbürgermeister Thomas Kufen bedankte sich in einem Antwortschreiben für das Mitgefühl und die Anteilnahme. „Die Solidarität, die wir gerade auch von den Essener Partnerstädten erfahren, hilft uns in der Bewältigung der Krise“, teilte Kufen mit.

Auf Facebook schrieb er: „Das Bild, das sich mir bei meinen Gesprächen vor Ort geboten hat, hat mich sehr betroffen gemacht und wir werden alles tun, den Menschen unkompliziert und schnell zu helfen. Die Essener Feuerwehren, das THW, die Hilfsorganisationen und viele weitere sind weiterhin im pausenlosen Einsatz und die Unterstützung aus der Bevölkerung und der Spendenbereitschaft sind enorm.“ (mit dpa)

