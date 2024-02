Essen Kaum hat sich die Ruhr nach dem Hochwasser über Weihnachten und Neujahr zurückgezogen, verbreitet der Ruhrverband eine neue Warnung

Der Dauerregen der nächsten Tage veranlasst den Ruhrverband in Essen zu dieser Warnmeldung: Die nächste Hochwasserlage im Ruhreinzugsgebiet steht bevor - und das nur wenige Wochen nach dem Hochwasser über Weihnachten und Neujahr.

Der Grund: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die nächsten Tage ergiebige Niederschläge angekündigt. Insgesamt werden bis Freitagfrüh in weiten Teilen des Ruhreinzugsgebiets zwischen 60 und 80 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Wetterdienst: Bis Freitagfrüh so viel Regen wie sonst im ganzen Februar

Für das Stadtgebiet Essen gehe man eher von 45 bis 60 Litern Niederschlag aus, berichtet DWD-Mitarbeiter Thomas Gerwin. „In den nächsten zweieinhalb Tagen erwarten wir im Bereich Essen so viel Regen wie sonst im ganzen Monat Februar.“

Allein in der Nacht auf Mittwoch (7. Februar) seien bereits 17 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen. Laut Niederschlagsstatistik hat ein durchschnittlicher Februar in Essen 66 Liter Regen beziehungsweise Schnee.

Der Regen der vergangenen Nacht habe die Abflüsse in den Gewässern des Ruhreinzugsgebietes bereits ansteigen lassen, fügt der Ruhrverband hinzu. An diesem Mittwoch und in den Folgetagen sei mit einem weiteren Anstieg der Abflüsse und in der Folge an einigen Pegeln mit einem Überschreiten der Informationswerte für Hochwasser zu rechnen.

Ruhrverband schafft vorsorglich Freiraum in seinen Talsperren

In Erwartung der angekündigten Niederschläge hat der Ruhrverband bereits Anfang der Woche mit der Vorentlastung seiner Talsperren begonnen. Aktuell liegt der Füllstand des Talsperrensystems bei 86,1 Prozent. Damit stehe ein Freiraum von 64,2 Millionen Kubikmetern zum Rückhalt des zufließenden Wassers zur Verfügung.

Ständig aktualisierte Informationen zur Hochwassersituation gibt es im Hochwasserportal des Landes NRW unter www.hochwasserportal.nrw.de, in der App „Meine Pegel“ des länderübergreifenden Hochwasserportals sowie beim Ruhrverband und seiner Talsperrenleitzentrale: www.tlz-ruhr.de www.ruhrverband.de/fluesse-seen/talsperrensteuerung Zum Hintergrund: An den Hochwassermeldepegeln sind drei gewässerspezifische Informationswerte hinterlegt. Diese Informationswerte werden durch die Bezirksregierungen pegelspezifisch festgelegt. Informationswert 1: Beginn der Ausuferung des Gewässers; land- und forstwirtschaftliche Flächen und Verkehrsflächen können überflutet werden. Informationswert 2: Gefahr der Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Infrastruktureinrichtungen. Informationswert 3: Gefahr der Überflutung von bebauten Gebieten oder Infrastruktureinrichtungen in größerem Umfan

