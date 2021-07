Hochwasser: Feuerwehr Essen rettet Reh aus den Fluten

Essen. Die Feuerwehr Essen ist wegen der Wassermassen im Süden der Stadt im Dauereinsatz. Rettern gelang es, ein erschöpftes Reh zu retten.

Nach den starken Regenfällen bahnen sich Wassermassen den Weg durch den Essener Süden, die Feuerwehr ist im Dauereinsatz – und vermeldet am Rande des Ausnahmezustands etwas Erfreuliches:

Einsatzkräften gelang es in Kupferdreh am Donnerstag (15.7.), ein Reh aus den Fluten zu retten. Das Foto (oben) zeigt Eike Klausenitz, der sich um das erschöpfte Tier kümmert. Gerettet wurde das Reh in Höhe des Fährhauses Rothe Mühle.

Unsere weitere Berichterstattung zum Hochwasser in Essen:

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen