Hochwasser: Brücke zwischen Bochum, Hattingen, Essen ist zu

Wegen Hochwassers ist die so genannte „Schwimmbrücke“ über die Ruhr, die die drei Städte Bochum, Essen und Hattingen miteinander verbindet, seit Montagabend gesperrt. Das bestätigt der Ruhrverband. Dessen Pegel-Messstation in Hattingen an der Ruhr, der maßgeblich für den unteren Ruhrverlauf ist, zeigte am Dienstagmorgen einen Stand von 5,21 Metern an – was so viel wie „mittleres Hochwasser“ bedeutet. „Es sieht allerdings nicht so aus, als würde der Pegel weiter steigen“, teilte Ruhrverband-Sprecherin Britta Balt am Dienstagmorgen mit.

Die Schwimmbrücke zwischen den Stadtteilen Bochum-Dahlhausen, Hattingen-Winz-Baak und Essen-Burgaltendorf war zuletzt von Februar 2018 bis Mai 2019 für den Autoverkehr gesperrt. Autofahrer hatten immer wieder geltende Regeln (Einbahnstraßenregelung, Ampeln) ignoriert. Seitdem gibt es einen „Acht-Punkte-Plan“, der eingehalten werden soll – so gilt auf der Brücke zum Beispiel ein Fahrverbot für Lkw.