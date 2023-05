Hobby-Astro-Messe in Essen: Roboter R2-D2 kommt auch

Essen. Europas größte Messe für Hobby-Astronomen gibt’s in Esse statt. Es sind nicht nur menschliche Gäste angekündigt. Und: So fängt man Sternenstaub.

Hobby-Astronomen aus ganz Deutschland treffen sich am Samstag, 13. Mai, zum „Astronomie- und Techniktreff“ (ATT) in Essen. Veranstalter ist die Walter-Hohmann-Sternwarte in Schuir. Die Organisatoren sprechen von „Europas größter Messe für Amateur-Astronomen“. Sie findet von 10 bis 18 Uhr im Gymnnasium am Stoppenberg statt, Im Mühlenbruch.

Die Besucher erwartet ein großer Flohmarkt mit gebrauchten Teleskopen, draußen wird ein mobiles Riesen-Teleskop aufgebaut, 250 Kilo schwer, und Vorträge gibt es auch (ab 12.30 Uhr). Ein Thema heißt: „Sternenstaub für jeden – Mikro-Meteorite vor der eigenen Haustür finden!“ Dieser Vortrag beginnt um 14.30 Uhr.

Viele gewerbliche Aussteller sind ebenfalls vor Ort sowie die „Druidbuilders Germany“, die R2-D2-Figuren und Storm Troopers durch die Gegend laufen lassen werden.

Eintritt 6 Euro, Gymnasium am Stoppenberg, Im Mühlenbruch 51, 45141 Essen, 10 bis 18 Uhr.

