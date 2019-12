Hit-Musical „Bodyguard“: „Wir brauchen Männer, keine Jungs“

Im Grunde ist der Titel schon die ganze Stellenbeschreibung für all die hoffnungsfrohen Tänzer, die an diesem Nachmittag in die stickigen Proberäume der Londoner Dancework-Studios gekommen sind: „Bodyguard.“ Wer in diesem Musical über einen Popstar und seinen Beschützer mittanzen will, der sollte auch so aussehen, als könne er über Leib und Leben anderer Leute wachen – und entsprechend gut auf seinen eigenen Körper aufgepasst haben. „Zu schmal. Nicht groß genug.“ Die TV und Theater-erfahrene Choreografin Karen Bruce, mit ihren 1,80 Metern selbst nicht aufgehoben im Körper einer Elfe, weiß genau, was sie an der Seite von Hauptdarstellerin Rachel sehen will : „Männer, keine Jungs!“ So dürfte es denn ein Auftritt mit Testosteron-Garantie werden, wenn das Musical nach dem gleichnamigen Kinohit im April 2020 erstmals ins Essener Colosseum kommt.

Choreografin Karen Bruce (Mitte) zeigt den Bewerbern, wo’s langgeht. Foto: Dan Joseph / BB Promotion

Von der Leinwand auf die Bühne - im hart umkämpften Geschäft großer Musical-Produktionen ist dieser Schritt momentan recht beliebt. Das Publikum verbindet etwas mit dem Stück. Man kennt die Geschichte, man kennt die Lieder. Aber man hat eben auch bestimmte Gesichter vor Augen, Stimmen im Ohr. In diesem Fall die Drei-Oktaven-Wunderröhre von Superstar Whitney Houston, die für den Erfolgsfilm Welthits wie „Queen of The Night“ oder „I’m Every Woman“ beigesteuert hat. Ihren herausfordernden Part des exzentrischen Popstars Rachel Marron übernimmt im Musical die Niederländerin Aisata Blackman, ihren Leibwächter Frank Farmer, 1992 von Kevin Costner in lässige Lebensretter-Pose gegossen, spielt Jo Weil.

Mehr als 900 Tänzer haben sich beworben

Weil ihre Romanze manche dramatische Wendung nimmt und die Rollen stimmlich aber auch körperlich extrem anspruchsvoll sind, ist in den Choreografien auch das Ensemble gefordert. Und das muss eben mehr mitbringen als Kondition und einen guten Body. „Wir suchen nicht den typischen Musical-Tänzern, sondern eher Leute, denen man abnimmt, dass sie auch neben Beyonce auf der Bühne stehen könnten“, erklärt Martin Flohr, Executive Producer des deutschen Veranstalters BB Promotion. Viele glauben an ihr Talent, nicht alle bringen es mit. „Mehr als 900 Tänzerinnen und Tänzer haben sich im Vorfeld beworben“, erzählt Frank Thompson als künstlerischer Supervisor der Tour. Etwa 150 Kandidaten hätten die erste Auswahl-Runde überstanden, die verbliebenen 30 Aspiranten legen sich an diesem Nachmittag in den Dancework-Studios so sehr ins Zeug, dass der Raum vor Schweiß, Ehrgeiz und Adrenalin nur so überquillt.

Essen Tickets und Termine für Bodyguard Das Musical „Bodyguard“ gastiert vom 17. April bis zum 3. Mai 2020 im Essener Colosseum. Vorstellungen gibt es dienstags bis freitags um 19.30 Uhr, samstags um 15 und 19.30 Uhr, sonntags 14 und 18.30 Uhr. Die Dialoge sind auf Deutsch, die Songs auf Englisch.

Tickets (ab 23 €) im Kiosk der Funkemedien Gruppe, unter Tel. 01806-101011 und www.bodyguard-musical.de

„Go, go, go.“ Karen Bruce, die Frau mit der langjährigen Tanzerfahrung und der energischen Stimme, fackelt nicht lange. Hier eine Drehung, da eine Hebefigur. Die 56-Jährige, nicht selten einen Kopf größer als ihre Tanzpartner, biegt den Rücken, wickelt das rechte Bein um den Schenkel ihres Gegenübers. Einmal vormachen muss reichen, schon geht es in die nächste Bewegung. „I’m Every Woman“ dröhnt es dabei zum x-ten Mal aus den Lautsprechern. In Zweier- und Dreiergrüppchen tanzen die Bewerber vor. Schnell noch ein Partnerwechsel. Wer harmoniert mit wem? Wer hat das gewisse Etwas, die Ausstrahlung, die mehr ins Gesicht zeichnet als die zum Bühnenlächeln gefrorene Perfektion? Frische und Strahlkraft müssen halten, die Bodyguard-Tournee führt über ein halbes Jahr lang durch Deutschland, Luxemburg und Österreich.

Wer das Casting schafft, kommt ins Bodyguard-Bootcamp

Haltung und Ausstrahlung müssen stimmen. In Londons Dancework-Studios wird daran gefeilt. Foto: Dan Joseph / BB Promotion

Das Musical, das 2012 im Londoner Westend Premiere hatte und 2015 bereits im Kölner Musical-Dome Erfolge feierte, ist nun auch die Erinnerung an die Königin des Pop, Whitney Houston, die mit nur 48 Jahren in dem Jahr verstarb, als „Bodyguard“ Musicalpremiere feierte. „I Will Always Love You“ klingt da längst wie ein Bekenntnis, die Musik der einzigartigen Künstlerin in Ehren zu halten. „Sie war schutzbedürftig, aber auch ganz stark“, sagt Karen Bruce. Und damit ist schon klar, was auf die sechs Tänzer wartet, die am Ende der Auditions auf die Bühne dürfen. Die britische Choreografin nennt es das „Bodyguard-Bootcamp“. Acht Stunden Tanztraining und dann noch mal Krafttraining im Fitnessstudio. Wer der Königin der Soul-Diven die Bühne bereiten will, der muss eben einen breiten Rücken haben.