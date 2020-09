„Hilfsbereite“ Betrügerinnen erbeuten mehrere hundert Euro

Essen. Trickbetrügerinnen haben eine 84-Jährige in Frohnhausen reingelegt. Eine der Frauen trug Einkäufe in die Wohnung, eine zweite durchsuchte sie.

Vermeintlich hilfsbereite Trickbetrügerinnen haben im Essener Stadtteil Frohnhausen mehrere hundert Euro Bargeld in der Wohnung einer 84-Jährigen erbeutet.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, kehrte die ältere Dame mit ihrem Rollator am Dienstag gegen 12 Uhr zu ihrer Wohnung zurück, als ihr eine Unbekannte an der Aachener Straße anbot, ihr die Einkäufe zu tragen. Erfreut über die angebliche Nächstenliebe, übergab die Seniorin ihre Taschen und ihren Rollwagen.

Einmal in der Wohnung, lenkte die Betrügerin die Mieterin ab, indem sie in der Küche mit einem Tuch oder Schal fuchtelte. So versperrte sie ihr die Sicht in den Flur. Bei geöffneter Wohnungstür schlich sich offenbar eine weitere und vermutlich weibliche Person in die Wohnung. Die Komplizin fand das Geld und machte sich zusammen mit der ersten Frau aus dem Staub.

Die beiden Personen sollen mittleren Alters sein. Ihre Haare sind dunkel. Beide trugen Handschuhe. Sie sprachen in gutem Deutsch. Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 mit dem Polizeipräsidium in Verbindung zu setzen.

