Essen. Eine 77-jährige Essenerin versucht am Essener Hauptbahnhof in die U-Bahn zu gelangen. Vergebens bittet sie Männer in gelben Westen um Hilfe.

Bärbel Bendler ist 77 Jahre alt und auf einen Rollator angewiesen. Aus gesundheitlichen Gründen muss ein Sauerstoffgerät mit sich tragen. Als sie von ihrem Lungenfacharzt kommt und mit der U-Bahn nach Hause fahren will, macht sie, wie sie selbst sagt, eine sehr unerfreuliche Erfahrung. Was ist geschehen?

Bärbel Bendler beschreibt es so: Als sie am Willy-Brandt-Platz hinab zur U-Bahnstation fahren will, muss sie feststellen, dass die Rolltreppe nicht funktioniert. Die Seniorin versucht es auf der Südseite des Hauptbahnhofes. Auch dort steht die Rolltreppe. Der Aufzug am Busbahnhof ist außer Betrieb.

Eine Passantin hilft der Seniorin. Gemeinsam tragen sie den Rollator die Treppe hinunter

An der Freiheit fallen Bärbel Bendler mehrere Männer in gelbfarbenen Westen auf, die in einer Gruppe beieinander stehen. Die 77-jährige ist sich sicher, dass es sich um Mitarbeiter der Ruhrbahn handelt. „Ich habe sie angesprochen und gefragt, ob sie mir helfen können“, berichtet Bärbel Bendler. Sie solle es doch am Nordausgang versuchen, habe einer der Männer geantwortet. Auf ihren Einwand, dass sie dort schon gewesen sei und die Rolltreppe nicht funktioniere, habe niemand mehr reagiert. „Sie haben ich mich einfach ignoriert und über mich hinweggesehen“, berichtet Bärbel Bendler. „Ich war fassungslos.“

Eine Passantin, die dies zufällig beobachtet hatte, habe ihr schließlich geholfen, ihren Rollator die Treppe herunterzutragen. Bärbel Bendler möchte nicht, dass andere Kunden der Ruhrbahn ähnliches erleben. Das Verhalten der Männer in den gelben Westen nennt sie skandalös. Ihre Tochter wendet sich an die Beschwerdestelle der Ruhrbahn. Ein Bekannter, dem sie von ihrem Erlebnis erzählt, schreibt an die Stadt Essen, in der Hoffnung, dass Menschen, die sich in einer Notsituation befinden, künftig geholfen werde.

Die Ruhrbahn versichert, dass es nicht ihre Mitarbeiter waren, die nicht geholfen haben

Die Ruhrbahn ist der Beschwerde nachgegangen. Leider könne man nicht nachvollziehen, wer die hilfsbedürftige Dame ignoriert hat. An besagtem Tag im Oktober seien zur betreffenden Zeit zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Kundencenters am Südausgang des Hauptbahnhofes im Einsatz gewesen. Der Sicherheitsdienst trage gelbe Westen mit der Aufschrift „V-Security im Auftrag der Ruhrbahn“. Mitarbeiter des Service-Teams tragen blaue Dienstkleidung und am Bahnsteig orangefarbene Westen. Sie könnten sich nicht erinnern, angesprochen worden zu sein.

Oberbürgermeister Thomas Kufen antwortet auf Beschwerde und bedauert den Vorfall

Der Aufzug am Postgiro-Center am Busbahnhof sei tatsächlich außer Betrieb gewesen. Ebenso eine Rolltreppe, diese führe allerdings von Gleis 2/4 aufwärts auf die unterirdische Zwischeneben. Alle anderen Aufzüge und Fahrtreppen hätten funktioniert. Andernfalls wäre der Stördienst umgehend informiert worden.

„Wir können leider nicht nachvollziehen, wer die hilfsbedürftige Dame an jenem Tag ignoriert hat, können aber versichern, dass es nicht unsere Mitarbeiter waren“, heißt es vonseiten der Ruhrbahn auf Anfrage der Redaktion. Eine schriftliche Antwort auf die Beschwerde an Bärbel Wendler sei in Arbeit und werde bald zugestellt.

Ihrem Bekannten hat Oberbürgermeister Thomas Kufen bereits geantwortet: „Auch wenn das Geschehen wie beschrieben nicht aufgeklärt werden konnte, bedauere ich den Vorfall dennoch außerordentlich (...)“. Die Geschäftsführung der Ruhrbahn habe ihm versichert, so Kufen weiter, dass selbstverständlich alle Mitarbeiter dazu angewiesen seien, freundlich und hilfsbereit zu sein.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]