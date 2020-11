Essen. Im Corona-Jahr ist der Weihnachtsbaum beliebter denn je. Hier bekommen Sie in Essen ihre Tanne – oder können sie einfach selbst schlagen.

Weil viele Menschen die Adventszeit wegen Corona anders verbringen müssen, bekommen liebgewonnene Traditionen einen hohen Stellenwert. In diesem Jahr werden in vielen Essener Wohnzimmern wieder die hübsch geschmückten Weihnachtsbäume dafür sorgen, dass besinnliche Stimmung aufkommen.

Da aktuell der Weihnachtsurlaub ausfällt und daher viele Familien die Feiertage zuhause verbringen werden, rechnen Händler bereits mit einem großen Interesse an den Tannen. Ob Baumarkt oder Privatmann – in den Essener Stadtteilen gibt es verschiedenste Arten von Verkaufsständen. Wir haben einige der Anbieter aufgelistet, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Eine Auswahl: Hier kann man in Essen Weihnachtsbäume kaufen:

Borbeck

Am Don-Bosco-Gymnasium, Theodor-Hartz-Straße 15, werden Weihnachtsbäume aus dem Hunsrück (Kreis Bernkastel-Wittlich) angeboten. Die Erlöse kommen dem Projekt „Werkzeug für Haiti“ zugute, bei dem Jugendlichen vor Ort gut gefüllte Werkzeugkisten sowie Geräte für den Start ins Berufsleben oder in die Ausbildung geschenkt werden.

Wann: Vom 14. bis 22. Dezember, von Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr.

Dellwig:

Die Mitglieder der Katholischen Jungen Gemeinde St. Michael bieten an ihrem Stand am Gemeindeheim, Langhölterweg 9, Blaufichten und Nordmänner an. Alle Einnahmen kommen der Kinder- und Jugendarbeit zu Gute.

Wann: Samstag (5./12. Dezember) und Sonntag (6./13. Dezember) jeweils von 10 bis 14 Uhr

Frohnhausen und Überruhr:

Das Off-Road Team und die Nelli-Neumann-Schüler verkaufen Tannenbäume, die die Schüler gefällt und genetzt haben. Da steckt also ganz viel Handarbeit drin. Mit den Einnahmen bessern die Jugendlichen ihr Taschengeld auf und es werden kommende Projektfahrten oder die Ausrüstung finanziert.

Verkauft werden die Tannenbäume auf dem Lehrerparkplatz der Frohnhauser Nelli-Neumann-Schule, Raumerstr. 55, und dem Parkplatz des Kindergartens „Lummerland“, Karl-Schreiner-Haus, Krummecke 9-15, in Überruhr.

Wann: Vom 9. bis 22. Dezember, immer montags bis freitags von 15 bis 18.30 Uhr an der Nelli-Neumann-Schule, Samstag (12./19. Dezember) und Sonntag (13./20. Dezember) von 11 bis 17 Uhr (Nelli-Neumann-Schule/Karl-Schreiner-Haus), Donnerstag (17. Dezember) und Freitag (18. Dezember) von 12 bis 17 Uhr vor dem Karl-Schreiner Haus.

Lieferung: Innerhalb von Essen werden die Weihnachtsbäume gegen eine kleine Spende geliefert, am 15., 17. und 21. Dezember.

Preise: Nordmanntanne 24 bis 54 Euro

Freisenbruch:

Seit 35 Jahren verkaufen die Pfadfinder der DPSG St. Altfrid Weihnachtsbäume, frisch aus den Wäldern des Sauerlands. Diesmal findet der Verkauf auf dem Vorplatz der St. Antonius Kirche, Kütings Garten 3, statt. Der Reinerlös fließt in die Jugend- und Pfadfinderarbeit in der Gemeinde.

Wann: Freitags von 16 bis 18.30 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr. Letzter Verkaufstag ist Sonntag, der 20. Dezember.

Preise: Nordmanntanne 17 Euro/Meter

Edeltanne 12 Euro/Meter

Fichte 10 Euro/Meter

Frintrop:

Die Messdiener von St. Josef haben ihren Stand am Pfarrhaus der Gemeinde, Himmelpforten 13, und bieten ebenfalls eine Lieferung an, falls Käufer die Tanne nicht nach Hause tragen können. Der Erlös des Verkaufs wird für Gruppenstunden, Ausflüge und andere Aktionen genutzt.

Wann: Samstag (12./19. Dezember) von 13 bis 19.30 Uhr und Sonntag (13./20. Dezember) von 11 bis 18 Uhr.

Horst:

Die Messdiener von St. Joseph sind ebenfalls mit Tannen am Start. Sie haben ihren Verkaufsstand in der Dahlhauser Str. 149.

Wann: Mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr, sonntags von 9 bis 12 Uhr.

Steele:

Der Bioland-Bauernhof Klosterberghof, Weg am Berge 39, hat in diesem Jahr nachhaltige Bio-Weihnachtsbäume im Angebot. Die frisch geschlagenen Nordmanntannen kommen vom Bio-Betrieb Gut Braband in Ennepetal.

Wann: Freitag, 4. Dezember, und Samstag,5. Dezember, von 9.30 bis 17 Uhr

Preise: ab 30 Euro

Hier kann man in Essen Weihnachtsbäume selbst schlagen:

Hof Kammesheidt, Kamisheide 50, in Essen-Kettwig hat nicht nur Galloway-Rinder und Grünkohlessen im Angebot – es gibt auch einen Weihnachtsbaumverkauf. Das Highlight: Die Tannen können selbst geschlagen werden. Alles was man dafür braucht, sind ein festes Schuhwerk, Handschuhe und eine Säge, die man vor Ort kostenlos ausleihen kann.

Wann: Bis zum 23. Dezember, täglich 9.30 bis 17.30 Uhr

Preise (pro Meter bei Bäumen bis 2,50 Meter):

Nordmanntanne 24 Euro (Meter, selbst gesägt 22 Euro/Meter

Blaufichte (Edeltanne) 19 Euro/Meter

Rotfichte/Serbische Fichte 17 Euro/Meter

Große Weihnachtsbäume liegen bei 25 – 35 Euro pro Meter je nach Breite & Wuchsform

