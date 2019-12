Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hier gibt’s die Tickets

Benjamin Brittens „A Midsummer Night’s Dream“ hat am Donnerstag, 5. Dezember, 19.30 Uhr, in der Neuen Aula der Folkwang Hochschule der Künste in Werden, Klemensborn, Premiere.

Weitere Aufführungen gibt es am 7., 9. und 11. Dezember, jeweils 19.30 Uhr. Bereits um 18.30 Uhr findet eine Einführung im Kammermusiksaal statt. Info: www.folkwang-uni.de. Karten zum Preis von 10 (ermäßigt 5) Euro unter Tel. (0201) 4903 231.