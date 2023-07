Hier entstehen 300 neue Wohnungen im Essener Norden

Altenessen. Seit 2016 baut das Wohnungsunternehmen Vivawest im Essener Norden insgesamt 300 neue Wohnungen. Diese Schritte stehen als nächstes an.

Seit 2016 entstehen im Vivawest-Quartier zwischen Schürenfeld und Loskamp in Altenessen in mehreren Bauabschnitten fast 300 neue Wohnungen. Im vierten von insgesamt sechs geplanten Bauabschnitten des Projekts schafft das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen 32 neue Zwei-Zimmer-Wohnungen in zwei Wohngebäuden. Alle Wohnungen sind öffentlich gefördert. Die Hochbauarbeiten sind jetzt laut Vivawest abgeschlossen, der Innenausbau und die Außenanlagen – darunter acht Pkw-Stellplätze mit Möglichkeit zur Einrichtung einer Ladestation sowie ein Spielplatz – sollen Anfang 2024 fertig sein.

„Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen liegen wir mit unserem Projekt im Zeitplan“, sagt Ludger Wiesemann, Bereichsleiter Neubau bei Vivawest. Die Grundrisse der 32 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von 58 bis 66 Quadratmetern sollen vor allem Singles und Paare ansprechen. Die vier Erdgeschosswohnungen sollen mit einer Terrasse ausgestattet werden, alle anderen Wohnungen verfügen über einen Balkon. Die Energieversorgung sämtlicher Wohneinheiten erfolgt über Fernwärme.

Sechs Bäume müssen für Essener Wohnquartier gefällt werden

Neben den aktuellen Arbeiten im Inneren der Wohngebäude und an den Außenanlagen werden laut Vivawest im nächsten Schritt sechs Bäume auf dem Grundstück gefällt. Die Fällung sei aufgrund von Sturmschäden an den Bäumen unvermeidbar und erfolge in enger Abstimmung mit der Stadt Essen sowie nach zuvor erfolgter Artenschutzprüfung. Ersatzpflanzungen seien vorgesehen.

Parallel dazu haben nach Angaben des Wohnungsbauunternehmens vor wenigen Tagen die ersten Vorbereitungsmaßnahmen für den fünften Bauabschnitt begonnen. In einem ersten Arbeitsschritt werden in den kommenden Monaten acht Häuser abgerissen. Dann entstehen dort in den kommenden Jahren weitere 40 Wohnungen für verschiedene Zielgruppen.

