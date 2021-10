Hier drohen in Essen Verkehrsbehinderungen durch Baustellen

In Essen bauen Stadt und Stadtwerke in den kommenden Wochen an zahlreichen Stellen. Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten.

Essen. Die Stadt und die Stadtwerke bauen aktuell an etlichen Stellen im Stadtgebiet. Wo die Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen müssen.

In Essen werden ab Montag, 18. Oktober, wieder zahlreiche Baustellen für Verkehrsbehinderungen sorgen. Hier sind laut Stadt Probleme für die Autofahrerinnen und Autofahrer zu erwarten.

Im Kreuzungsbereich Alfredstraße/ Haumannplatz/ Martinstraße in Rüttenscheid erfolgen ab Montag, 18. Oktober, Arbeiten an einer Ampel. Hintergrund sind die letzten Umrüstungen für die umweltsensitive Ampelsteuerung, die bis zum Frühjahr kommenden Jahres abgeschlossen sein sollen. Im Zuge der anstehenden Arbeiten steht dem Verkehr auf der Alfredstraße bis voraussichtlich Freitag, 29. Oktober, in beiden Fahrtrichtungen nur noch jeweils eine Fahrspur zur Verfügung. Zudem ist das Linksabbiegen von der Alfredstraße in die Martinstraße nicht möglich. Eine Umleitungsempfehlung über die Zweigertstraße, den Haumannplatz bis zur Martinstraße wird ausgeschildert.

Stadtwerke arbeiten in Essen im Bereich der Ruhrallee

Auch im Südostviertel kann es zu Problemen kommen. Die Stadtwerke führen dort ab Montag, 18. Oktober, bis Mittwoch, 20. Oktober, auf der Kronprinzenstraße im Bereich Ruhrallee bis Kurfürstenstraße Kappenregulierungen durch. Ursprünglich war die Notmaßnahme bereits für den Zeitraum 11. bis 13. Oktober geplant, konnte allerdings wegen Personalausfällen nicht umgesetzt werden.

Daher wird es jetzt in der Woche vom 18. bis 20. Oktober zu folgenden Sperrungen im Kreuzungsbereich Kronprinzenstraße/ Ruhrallee/ Kurfürstenstraße kommen: Die Kronprinzenstraße wird in Fahrtrichtung Wasserturm einspurig rechts in die Ruhrallee geleitet, es kann nicht weiter geradeaus auf die Kurfürstenstraße gefahren werden. Aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung ist es von der Kurfürstenstraße nur noch möglich, geradeaus in die Kronprinzenstraße zu fahren. Ein Linksabbiegen in die Ruhrallee ist nicht möglich. Von der Ruhrallee kann man sowohl rechts in die Kurfürstenstraße als auch links in die Kronprinzenstraße abbiegen, allerdings jeweils nur noch einspurig. Die Umleitung für die A 40, die wegen der gesperrten Auffahrt Essen-Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund eingerichtet wurde, führt üblicherweise über diese Kreuzung. Für den genannten Zeitraum wird die Umleitung über die Ruhrallee und die Anschlussstelle Bergerhausen der A 2 geleitet.

In Essen-Bochold wird eine defekte Gasleitung repariert

Auch in Bochold sollten die Autofahrerinnen und Autofahrer mit Behinderungen rechnen. Die Stadtwerke Essen reparieren dort seit August eine defekte Gasleitung im Bereich Altendorfer Straße/ Bocholder Straße. Aktuell ist dort in Fahrtrichtung Frintroper Straße nur eine von zwei Fahrspuren befahrbar. Im weiteren Bauablauf steht dem Verkehr ab Montag, 18. Oktober, in beiden Fahrtrichtungen nur noch jeweils eine Fahrspur zur Verfügung. Zudem ist das Linksabbiegen von der Altendorfer Straße in die Bocholder Straße nicht möglich. Der gesamte Einmündungsbereich wird mit einer Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten werden noch bis voraussichtlich Mitte Dezember andauern.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen