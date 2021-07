Museumseisenbahn Hespertalbahn am Baldeneysee: Kein negativer Test mehr nötig

Essen. Die Museumszüge der Hespertalbahn in Essen fahren am Sonntag (4.7.) wieder. Hier finden Sie Abfahrtszeiten, Änderungen bei den Coronaregeln.

Wenn die Hespertalbahn am Baldeneysee in Essen am Sonntag, 4. Juli, ihren nächsten Betriebstag startet, ist für die Fahrt kein negativer Coronatest mehr notwendig. Der Verein weist aber darauf hin, dass im Zug weiter Masken getragen und Abstände eingehalten werden müssen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Züge fahren am Sonntag im 75-Minuten-Takt

Die Züge fahren von Kupferdreh ab 10.30 Uhr bis 16.45 Uhr in einem 75-Minuten-Takt nach Haus Scheppen. Die Rückfahrt nach Kupferdreh beginnt jeweils 30 Minuten später.

Die nächsten Betriebstage finden am 18. Juli mit Einsatz einer Diesellok und am 1. August wieder mit der Dampflok statt. Der vollständige Fahrplan und weitere Informationen: www.hespertalbahn.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen