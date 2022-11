Herzstillstand überlebt: Rafael Cortes feiert Bühnenrückkehr

Essen. Das Konzert in der Vorweihnachtszeit ist Kult. Doch diesmal grenzt es fast an ein Wunder, dass Rafael Cortes in der Essener Lichtburg spielt.

Rafael Cortés sieht man auf so ziemlich jeder großen Bühne in Europa, egal ob in der Elbphilharmonie in Hamburg, der Stadthalle in Warschau oder im litauischen Fernsehen, doch zu einem Ort zieht es den Lokalmatador jedes Jahr aufs Neue: die Lichtburg in seiner Heimatstadt Essen. Das Konzert zur Adventszeit gehört mittlerweile zur Essener Vorweihnachtstradition.

Der Auftritt am Montag, 5. Dezember, 20 Uhr, dürfte dabei emotionaler ausfallen als je zuvor, denn um ein Haar hätte es nicht stattfinden können: Im September diesen Jahres brach Rafael Cortés in der Pause eines Konzerts in Köln ohne Puls und Atmung zusammen.

Sein bester Freund, sein Percussionist und sein Sohn belebten den gebürtigen Essener 20 Minuten lang auf Anweisung einer Kardiologin aus dem Publikum wieder, bis der Notarzt kam. Die Diagnose: überlebter plötzlicher Herztod.

Und so grenzt es fast an ein Wunder, dass der Flamencostar nun schon wieder auf der Bühne steht. Und er kommt nicht allein: „Dank Rafael Cortés schneller Genesung freuen wir uns umso mehr, ihn dieses Jahr gemeinsam mit zwei seiner Lebensretter auf der Bühne zu erleben“, heißt es aus der Lichtburg, wo das traditionelle Weihnachtskonzert in diesem Jahr wohl auch zu einer besonderen Überlebensfeier wird.

Eintritt: 25 /30/ 35 Euro/ erm. 17,50 / 21/ 24,50 Euro) unter Tel. 2310 23 oder online unter: https://filmspiegel-essen.de

