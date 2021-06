Ein 66-Jähriger ist auf der Hanielstraße in Katernberg gestorben. Dieses Bild entstand nicht am Original-Schauplatz und dient nur Illustrationszwecken.

Unfall Herzschlag? Radler (66) stirbt in Essen auf offener Strecke

Essen. Ein 66-jähriger Mann ist in Essen nach einem Sturz mit seinem Fahrrad gestorben. Die Ursache könnte ein medizinischer Notfall sein.

Ein 66-jähriger Mann ist am Samstagabend in Essen-Katernberg beim Radeln auf der Hanielstraße tödlich verunglückt. Er stürzte aus bislang ungeklärter Ursache und verstarb noch Unfallort. Die Notfall-Maßnahmen von Rettungssanitätern brachten keinen Erfolg.

Die Ermittler gehen derzeit von einem so genannten „internistischen Notfall“ aus, das heißt: Ein Herzschlag oder ähnliches könnte der Grund für den Sturz gewesen sein und somit den Tod des Mannes verursacht haben. Es wäre aber auch denkbar, dass der Mann stürzte und den Folgen seiner Verletzungen erlag. Denn er fiel auf seinen Kopf und trug keinen Helm. Ob das letztendlich todesursächlich war, ist derzeit offen. Fest steht nur, dass am Unfall kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war. Der Radler geriet nach Angaben des Polizei-Sprechers Marco Ueberbach auch nicht mit seinem Rad in die Straßenbahnschienen auf der Hanielstraße.

Der Unglücksfall ist der erste tödliche Verkehrsunfall in Essen in diesem Kalenderjahr mit einem Radler. Zuletzt starb auf Essener Stadtgebiet im Frühjahr 2019 eine 62-Jährige an der Kreuzung Fliegenbusch im Stadtteil Bedingrade.

