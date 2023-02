Herzenswärmer: Essener Verein will kranke Kinder beschenken

Foto: Be Strong For Kids

Essener Süden/Holsterhausen. 1000 Geschenke sollen für Freude im Klinikalltag sorgen. Die Aktion läuft vom 15. Februar bis 15. März. Sach- und Geldspenden sind erwünscht.

Der Verein „Be Strong For Kids“ engagiert sich seit Jahren für kranke und benachteiligte Kinder.

engagiert sich seit Jahren für kranke und benachteiligte Kinder. Seine Spendenaktionen sind oft spektakulär.

sind oft spektakulär. Jetzt startet wieder eine Geschenke-Sammlung unter dem Motto „Herzenswärmer“.

„Krebskranke Kinder müssen oft kräftezehrende Behandlungen durchstehen. Da können kleine Geschenke als ,Herzenswärmer’ den tristen Klinikalltag zumindest ein wenig erleichtern“, sagt Jörn Schulz, Gründer und erster Vorsitzender des Vereins „Be Strong For Kids“ aus Essen-Stadtwald. Seit mehreren Jahren arbeitet der gemeinnützige Essener Verein mit dem Westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen (WPE) zusammen. Warum die Organisatoren anlässlich des Weltkinderkrebstages am 15. Februar wieder Geschenke sammeln.

1000 Geschenke im Wert von bis zu 15 Euro sollen zusammen kommen. „Be Strong For Kids“ ist bekannt für außergewöhnliche Spendenaktionen und arbeitet schon seit mehreren Jahren eng mit dem psychosozialen Team des WPE um Nicole Stember zusammen. In den letzten Jahren initiierten Nicole Stember und Jörn Schulz bereits gemeinsame Aktionen wie die „Burpees for Kids Challenge“ oder ein regelmäßiges Yoga-Angebot für Patienten und Familienangehörige.

Essener Verein startet Spendenaktionen für kranke Kinder

Zusätzlich bietet der Verein – finanziert durch Spendengelder – zahlreichen Kindern aus dem WPE kostenlose Reittherapiestunden an. „Mich freut es sehr, dass wir in diesem Jahr wieder den Kindern und Jugendlichen im WPE helfen können und die Aktion sogar durch die Kooperation mit dem Familienunternehmen Bäcker Peter über die Stadtgrenzen hinaus ausgebaut wird. Durch den freundschaftlichen Kontakt zu den Verantwortlichen vor Ort wissen wir, welch wichtige Bedeutung die Herzenswärmer-Spenden im Alltag der Kinder in der Klinik haben. Viele von ihnen dürfen nur selten Besuch empfangen oder reisen mit nur einem Elternteil zu den Untersuchungen und Behandlungen an. Da sorgen kleine Geschenke zumindest für ein bisschen Abwechslung“, erläutert Jörn Schulz.

„Krebskranke Kinder im Alter von zwei bis 17 Jahren dürfen sich an Geburtstagen, als kleine Unterstützung an schlechten Tagen, für eine erfolgreiche Behandlungsphase oder einfach nur als kleine Anerkennung für die Bereitschaft, sich einem Fingerpieks zu stellen, ein Präsent aus der Geschenkebox herausnehmen“, erklärt Nicole Stember. Ihre elfjährige Tochter Ada, die vor Jahren ihre Zwillingsschwester durch einen bösartigen Tumor verlor, hat sich den Namen „Herzenswärmer“ für die neue Spendenaktion ausgedacht.

Die Wunschliste der kleinen Patientinnen und Patienten ist lang

Die Wunschliste ist lang: Kratzbilder, Bunt- und Glitzerstifte, Mini-Tattoos, Knete, Tonies, Spiele, Puzzle, (Sticker-) Hefte, Bügelperlen, Schleich- und Playmobil-Figuren, Glibberschleim, Stempelsets, Seifenblasen, (Matchbox-) Autos, Kreide, Kreativspielzeuge, bunte Happy Socks, Yogi-Tee, Nagellack und Naturkosmetikprodukte (Duschgel, Handcreme, Körperlotion). „Kranke Kinder und Jugendliche brauchen Menschen, die ihnen den Rücken stärken und ein bisschen Freude schenken“, betont auch Luisa Peter von Bäcker Peter, die die Aktion unterstützt.

Die Organisatoren hoffen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger dem Spendenaufruf folgen, um den Erfolg der Aktion wiederholen zu können. Damals wurden so viele Herzenswärmer gesammelt, dass am Ende auch die kleinen Patienten der Kinderklinik des Uniklinikums Essen noch von den Spenden profitieren konnten. Helfen kann man sowohl durch Sachspenden (Neuware ohne Geschenkpapier) oder auch durch eine Geldspende. Die Sachspenden können montags bis freitags von 6.30 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr in allen Filialen von Bäcker Peter im gesamten Stadtgebiet abgegeben werden.

Am Ende der Aktion, am 15. März, werden die Spenden dem Team des psychosozialen Dienstes des Westdeutschen Protonentherapiezentrums überreicht.

Mit ungewöhnlichen Aktionen wie Stand-up-Paddling auf Riesenboards machte der Verein in den letzten Jahren auf sich aufmerksam. Foto: Christian Siedler / Be Strong For Kids

„Be Strong For Kids“ entstand vor vier Jahren aus einer privaten Spendeninitiative des Sport- und Spanischlehrers Jörn Schulz aus Essen-Stadtwald. Ziel des Vereins ist es, durch Sport-, Bewegungs- und Kulturangebote das physische und psychische Wohlbefinden der Kinder nachhaltig zu verbessern und sie zu einem aktiven Lebensstil zu ermutigen. Auf diese Weise soll das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt und mehr Selbstvertrauen vermittelt werden.

Ein bisschen Trost im oft schwierigen Alltag spenden

Um auf das Schicksal der kranken und notleidenden Kinder und deren oftmals schwierigen Alltag aufmerksam zu machen, organisiert der Verein außergewöhnliche Spendenaktionen zum Mitmachen. Partner sind die Sport- und Physiotherapeuten der Kinderklinik Essen (UKE), das Westdeutsche Protonentherapiezentrum (WPE) am Universitätsklinikum Essen, der Kinderschutzbund Ortsverband Essen, das Franz-Sales-Haus, die Nephrokids NRW, das Netzwerk „Active Onco Kids“ - Zentrum Ruhr, der Forschungsunterstützungskreis Kindernephrologie, das Ronald-McDonald-Haus, die Kinderheime Funkestiftung (Bredeney), das St. Josefshaus (Kettwig), die Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung und das Raphaelhaus (Mülheim an der Ruhr).

Informationen: www.bestrongforkids.de, auf Facebook und Instagram, beim Vereinsvorsitzenden Jörn Schulz unter 0163 31 29 660 oder per E-Mail: info@bestrongforkids.de .

