Herzensprojekt: Essener Designerin entwirft Kuscheltiere

Essen-Freisenbruch. Essenerin designt für Marken wie Sigg und Ritzenhoff, näht nun auch Kuscheltiere: Was hinter dem Label Ole & Fine von Kathrin Stockebrand steckt.

Was ihre Lehrerin bereits in frühen Jahren entdeckte, begleitet Kathrin Stockebrand durchs Leben: ihre enorme Kreativität. Die führt nicht nur dazu, dass sie im Hauptberuf Designs für Grußkarten, Geschenke und bekannte Unternehmen entwirft. Nun widmet sie sich zudem ihrem Projekt, das ihren Herzenswunsch mit ihrer Handschrift verbindet: Die 59-Jährige entwirft, gestaltet und näht Kuscheltiere.

Auf der Couch im Wohnzimmer finden Kathrin Stockebrand und ihr Mann Peter kaum noch Platz, längst belagern zahllose Schweine, Hasen, Esel, Katzen und Fledermäuse Sitzflächen, Rücken- und auch Armlehnen. Allesamt geschaffen von der 59-Jährigen, die sie unter ihrem Label Ole & Fine entwirft, fertigt und verkauft – benannt nach ihren beiden (echten) Katzen. Entstanden ist dieses vor etwa drei Jahren aus der Sehnsucht, etwas Kreatives und gleichzeitig nicht Kommerzielles zu schaffen.

Von dem neuen Label zu leben, ist für die Essenerin utopisch

„Mein Herz schrie danach“, so beschreibt es die Designerin, die nun stets Zeit in ihrem Job abzwacken muss, um sich dieser Leidenschaft zu widmen und damit andere zu erfreuen. Die Vorstellung allerdings, davon zu leben, ist so schön wie utopisch. So bleiben Firmen wie Ritzenhoff oder Sigg ihre Auftraggeber, für die die selbstständige Designerin seit vielen Jahren arbeitet. Ihr beruflicher Weg führte sie bereits in viele Länder weltweit, begonnen hat er allerdings in Freisenbruch, wo sie bis heute mit ihrem Mann Peter lebt.

Jedes der selbstgenähten Stofftiere ist ein Unikat, das die Essenerin Kathrin Stockebrand geschaffen hat. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Damals an der Schule am Morungenweg in einer Klasse mit 48 Kindern war sie eines von zwei Mädchen, das nach dem Unterricht zur Bastelgruppe blieb. „Frau Thoma war die beste Klassenlehrerin“, sagt Katrin Stockebrand, da diese kreative Förderung sie fürs Leben geprägt habe. Einige ihrer kindlichen Werke schenkte sie ihren Eltern, andere steckte sie viel später sogar in ihre Bewerbungsmappe für die Universität.

Soziale Medien und Kontakt Ihre Kuscheltiere, Puppen, Karten, Servietten, Geschirrtücher und Geschenkartikel präsentiert Kathrin Stockebrand im Internet (https://oleundfine.com). In den sozialen Medien ist die aktiv auf Facebook (www.facebook.com/oleundfinelabel), Pinterest (www.pinterest.de/oleundfine) sowie auf Instagram (www.instagram.com/oleundfine). Kontakt unter: mail@oleundfine.com oder mail@katrin-stockebrand.de

Zuvor machte sie ihr Abitur am Gymnasium Werden, schrieb sich danach an der Fachhochschule in Münster ein, studierte ein Jahr lang Grafikdesign und Illustration und fand keinen Gefallen daran. Die Studentin zögerte nicht lange, bewarb sich kurzerhand an der Hochschule in Essen, reichte ihre Mappe ein, stellte Steckdosen bildlich dar, um unter 1000 Bewerbern einen der gerade einmal 50 begehrten Plätze zu ergattern. Diese Aufnahmeprüfung sei die Hölle gewesen – und erfolgreich zugleich.

Der erste Job führte zum Essener Grußkartenverlag Perleberg

Mit dem Examen in der Tasche war dann nicht nur eine berufliche Karriere vorgesehen, sondern auch die Stelle in einer Hamburger Agentur. Die hätte sie auch ganz bestimmt angetreten, hätte sie nicht ihren künftigen Mann kennengelernt und eine Fernbeziehung ausgeschlossen. Der gelernte Bankkaufmann kümmert sich inzwischen ums Sponsoring bei der Sparkasse. Für seine Frau war es anfangs im Beruf nicht so einfach, gab es doch in ihrer Heimatstadt kaum Agenturen. So bekam sie eher durch Zufall einen Job beim Essener Grußkartenverlag Perleberg und von ihren Studienkollegen eher mitleidige Blicke.

Designerin Kathrin Stockebrand wird von ihrem Mann Peter unterstützt, der der ruhende Pol für die Essenerin ist. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Was mit diesem Bedauern begann, wurde zum besten Job ihres Lebens. Sie startete als Designerin, wurde Kreativdirektorin und reiste bereits in ihrer ersten Arbeitswoche nach New York. Später führte ihr Beruf sie auch auf die Philippinen, sie begleitete die Produktion in China, war zu Messen unterwegs nach Skandinavien, Paris oder London. Vor allem aber lernte sie alles von der Pike auf, illustrierte Grußkarten, entwickelte Geschenke wie Becher oder Thermosflaschen, die dann im Ausland gefertigt wurden.

Selbst als ihr Arbeitgeber Insolvenz anmelden musste, ist Kathrin Stockebrand im Unternehmen geblieben. Erst 2012 machte sie sich selbstständig, konnte dafür ihre zahlreichen Kontakte nutzen und musste nicht mehr so viel reisen. Und dann war es doch eine Reise nach Skandinavien, die Begegnung mit einer finnischen Kollegin, ein Workshop und ihre Begeisterung, die erst dazu führten, dass sie sich das Nähen beigebracht hat und schließlich das Haus immer weiter mit Stofftieren füllte.

Seekuh Frida, Krake Siggi, Huhn Jette und Hummel Kalle zogen in das Haus in Essen ein

Seekuh Frida, Krake Siggi, Huhn Jette und Hummel Kalle zogen ein. „Dann bekam ich Lust, meine Tiere zu verkaufen“, beschreibt sie diesen Drang und das Ergebnis, das zunächst irre viel Aufwand und Geld bedeutete, um die Kuscheltiere bei einer Veranstaltung auf Zollverein zu präsentieren. Rasch schwenkte sie damals um, dachte vielmehr online: „Die sozialen Medien kannte ich ja aus meinem Beruf.“ Mit der von Freunden programmierten Seite, mit Auftritten auf Facebook und Instagram ging sie also mit ihren selbstgenähten Spinnen und Flamingos online und erhielt darüber ihre ersten Bestellungen.

Der Online-Shop war auch deshalb ihr Glück, da ein halbes Jahr nach dessen Start Corona folgte, da wäre ein neu eröffnetes Geschäft ohnehin gleich wieder geschlossen gewesen. An dieses hat Kathrin Stockebrand wahrscheinlich eh nicht gedacht. Denn selbst bei einer deutlich höheren Anzahl von Paketen, die ihr Haus in Eiberg mit Dackel, Katze im Sack oder Esel darin inzwischen verlassen, bleibt der Traum, davon leben zu können, gleichzeitig Utopie. Mag das Label nun recht erfolgreich sein, „ich würde verhungern“, sagt sie lachend.

Alle Stofftiere, die Designerin Kathrin Stockebrand entwirft, näht sie auch selbst in Essen-Freisenbruch. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Jemanden hier einzustellen, das könne sie sich gar nicht leisten. Bei einer Produktion im Ausland wiederum würden ihre tierischen Produkte ihre Seele verlieren. Stattdessen fertigt die Essenerin die Stofftiere weiterhin selbst, zehn bis 30 Figuren näht sie jede Woche, immer dann, wenn eine Bestellung hereinkommt. Jede einzelne dauert ihre Zeit („für die Winterkatze mit Hoody benötige ich rund acht Stunden“), ist aufwendig und individuell zugleich – so sieht jeder Dackel ein wenig anders aus, ist manches Ohr schief angenäht, hat jedes Schwein seinen Charakter, trägt Cord und ihre Handschrift.

„Unperfekt perfekt“, nennt Kathrin Stockebrand ihre Kuscheltiere, die als Unikate entstehen, mit gestickten Augen wie bei Fuchs Jonte mit seinem Körper aus Samt, an den ein Schwanz aus Plüsch genäht wird. Die 59-Jährige hat einen Bären für ein Kinderbuch geschaffen („Vieles ist nicht planbar, es passiert einfach“), näht Pferde und Ponys vor allem für Mädchen und weiß gleichzeitig, dass die meisten ihrer Stofftiere für Erwachsene sind. Als Wohnzimmer-Deko fertigte sie den Bären für das Architektenpaar oder den Hund als Erinnerung an das Zuhause für den Ehemann auf Reisen.

Essener Designerin möchte anderen mit ihrer beruflichen Geschichte Mut machen

Auch auf die Verpackung und eine pfiffige Idee legt die Essenerin Kathrin Stockebrand Wert bei ihren Kuschelprodukten. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Das zeige doch, wie empathisch viele seien. „Jeder von uns hatte schon in der Kindheit ein Kuscheltier, so fängt es an“, beschreibt Kathrin Stockebrand diese Beziehung und ihre Faszination. Ihr Lieblingstier ist Hase Wuschel („der ist wie ich“). Ihr Mann Peter liebe wiederum Oskar, den strubbeligen Perserkater („er nennt ihn Monster“). Und dann gibt es noch die Katze, die ihrer verstorbenen Freundin gehörte – „unverkäuflich“, sagt Kathrin Stockebrand sofort. „Sie wird das Haus niemals verlassen.“

Die Freisenbrucherin selbst ist viel draußen unterwegs, läuft gern, macht Sport und Pilates. „Ich bin leider sehr unruhig“, sagt sie augenzwinkernd und fügt gleich hinzu, dass ihr Mann der ruhende Pol sei. Die Kuscheltiere bleiben ihr Herzensprojekt. „Ich hätte nie gedacht, dass das so groß wird“, freut sich die Designerin darüber, alles anwenden zu können, was sie einst im Studium gelernt hat. Das gilt für ihren beruflichen Weg wie für ihr noch junges Label. Daher möchte sie anderen Mut machen, ihren Leidenschaften zu folgen und sich Träume zu erfüllen – „mach’, was Dir wichtig ist“.

