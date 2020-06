Henning Baum spendet 125.000-Euro-Gewinn an Essener Verein

Essen. Henning Baum hat bei „Wer wird Millionär“ 125.000 Euro abgeräumt. Der Gewinn aus dem Promi-Special geht an den Essener Verein „Menschenmögliches“

Der Schauspieler Henning Baum kann offenbar ein Geheimnis für sich behalten und so ahnte der Essener Verein „Menschenmögliches“ bis Montagabend (1. Juni) nicht, dass er eine Spende von 125.000 Euro erhalten wird. Baum hat die stolze Summe beim Prominenten-Special von „Wer wird Millionär“ erspielt, das am Montag ausgestrahlt wurde.

„Die Sendung wurde schon am 5. Mai aufgezeichnet, aber wir hatten bis Montag keine Ahnung von dem Gewinn“, erzählt Menschenmögliches-Geschäftsführerin Simone Oster. Im Gegenteil, ihr Schirmherr Baum, habe sie ziemlich in die Irre geführt, als er die Klugheit von Anke Engelke hervorhob und gleichzeitig erzählte, wie schwer er die Fragen ab 8000 Euro gefunden habe. „Ich hab’ schon für möglich gehalten, dass er alles verspielt hat.“

Henning Baum erzählt von Leoparden und von Einsätzen als Rettungssanitäter

Tatsächlich hat der 47-Jährige auf ganzer Linie gewonnen: So erzählte er Anekdoten und Begebenheiten aus seinem Leben, die nicht nur Moderator Günther Jauch überraschten. Als Kind sei er mit seinen Eltern viel nach Afrika gereist, habe dort auch mal erlebt, wie ein Leopard in eine Falle ging. Außerdem erfuhr Jauch, das Henning Baum einst als Rettungssanitäter im Einsatz gewesen ist und „mal ein Kalb zur Welt gebracht“ hat - gemeinsam mit einem Cousin, der Tierarzt ist.

Leopard, Rettungseinsätze, Kalb-Geburt: „Keiner von uns kann sowas erzählen“, seufzten Komikerin Anke Engelke, Horst Lichter (Bares für Rares) und Ilka Bessin (Cindy aus Marzahn), die ebenfalls in der Sendung zu Gast waren. Baum aber punktete nicht nur mit seinen Geschichten, sondern arbeitete auch die Quizfragen souverän ab.

Auf die Frage, bei welcher Sportart man ein Urinal-Ventil und ein Kondom benötige (Motorsport, Tauchen, Freeclimbing oder Triathlon), tippte er auf den Tauchsport und loggte die Antwort ein, nachdem ihn sein Joker – Sportreporter Florian König – darin bestärkt hatte. Tatsächlich werden die Utensilien fürs Trockentauchen verwendet, was Henning Baum die 125.000 Euro brachte. Bei der 500.000 Euro Frage passte er dann lieber und sicherte so seinen Gewinn.

Projekt „Schwere Last von kleinen Schultern nehmen“ erhält die 125.000-Euro-Spende

Die 125.000 Euro wird der Verein „Menschenmögliches“ für sein Projekt „Schwere Last von kleinen Schultern nehmen“ einsetzen: Hier kümmern sich Therapeutinnen um Familien, in denen Mutter oder Vater an Krebs erkrankt sind. Sie begleiten die Kinder und Jugendlichen in allen Krankheitsphasen ihrer Eltern: von der Erstdiagnose bis zu Trauer und Trost. Die wichtige Arbeit ist nun erstmal gesichert und so dankt der Menschenmögliches-Vorsitzende Tim Geldmacher dem Schirmherren des Vereins: „Das war eine großartige Leistung und sehr bewegende Geste von Henning Baum.“ Und, ergänzt Simone Oster, ganz typisch für den Schauspieler: „Er ist immer da, wenn wir ihn brauchen.“