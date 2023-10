Heizung kaputt: die Comeniusschule in Essen-Burgaltendorf.

Technik Heizung kaputt – Unterricht in Essener Schule fällt aus

Essen. An der Comeniusschule im Essener Stadtteil Burgaltendorf fällt am Montag der Unterricht aus – die Heizung ist kaputt.

An der Comeniusschule im Essener Stadtteil Burgaltendorf fällt am Montag der gesamte Unterricht aus – die Eltern wurden darüber am Wochenende informiert. Der Grund: Im gesamten Schulgebäude ist die Heizung defekt. Betroffen sind etwa 150 Schülerinnen und Schüler.

Die Comeniusschule ist eine Schule für Kinder und Jugendliche, die besonderen Förderbedarf in ihrer geistigen Entwicklung haben. Das Gebäude stammt aus dem Anfang der 70er-Jahre. Dem Vernehmen nach ist es nicht das erste Mal, dass die gesamte Heizung ausfällt.

