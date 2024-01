Heizung fällt aus: 300 Essener Schüler bleiben nun zu Hause

Essen In Essen ist an einer Schule die Heizung kaputt. Mehr als 300 Schüler können dort jetzt vorläufig nicht unterrichtet werden.

Die Frida-Levy-Gesamtschule am Zweigstandort Hofterbergstraße im Essener Ostviertel kann derzeit nicht genutzt werden. Wie die Stadt mitteilt, hat es dort zum Jahreswechsel einen Rohrbruch in der Hauptheizungsleitung gegeben. Zu Schulbeginn nach den Weihnachtsferien war dieser noch nicht behoben.

„Die Ursachenermittlung und die Durchführung der Arbeiten sind aufgrund einer notwendigen Schadstoffbeprobung der Rohrummantelung und anschließender Teildemontage der Schadstelle mit hohem Aufwand verbunden“, teilt die Stadt mit.

323 Essener Schüler müssen zu Hause bleiben

Die Räume können nicht beheizt werden, 323 Schüler und Schülerinnen der fünften und sechsten Klasse der Gesamtschule mussten (oder durften) somit zu Hause bleiben. „Eine Betreuung am Hauptstandort an der Varnhorststraße ist nicht zu realisieren“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

+++ Tipp: Abonnieren Sie hier unseren wöchentlichen Familiennewsletter. +++

Auch am Dienstag und Mittwoch (10.1.) können die Räume nicht genutzt werden, zumal die Außentemperatur derzeit bis zu minus fünf Grad erreicht und die Klassenzimmer entsprechend ausgekühlt sind. Schüler und Schülerinnen sollen jetzt im Distanzunterricht unterrichtet werden. Stadt und Schulleitung stehen nach Angaben der Stadtpressestelle im Austausch mit den betroffenen Eltern.

Über weitere im Zuge der Arbeiten ermittelte Erkenntnisse wird die Stadtverwaltung am Mittwoch, 10. Januar, informieren.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen